С начала эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха и до конца 2020 года судебно-медицинскую экспертизу в Армении прошли 3330 тел погибших людей. Это может быть не окончательная цифра, ведь тела находят до сих пор.

Армения сообщила о потерях в войне за Карабах

По состоянию на 1 января 2020 судебно-медицинскую экспертизу в Армении прошли 3330 тел погибших в войне за Нагорный Карабах. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Алина Никогосян.

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Речь идет о последнем обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном в период 27 сентября – 9 ноября 2020 года. Но тела погибших находят и по сей день, как отметила Никогосян.

По ее словам, в настоящее время только 436 тел идентифицированы , еще по 871 продолжаются анализы. К сожалению, такие темпы – это максимум, который по техническим причинам сейчас Армения может себе позволить.

Власти страны уже приобрели "единую линию судебно-генетического тестирования", чтобы в ближайшее время ускорить процесс, установить личности всех погибших и выдать их родственникам для надлежащего захоронения.

Обратите внимание: 28 декабря Азербайджан сообщил, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли 2823 военных этой страны.

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