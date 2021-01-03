Армения назвала количество погибших в войне за Нагорный Карабах
С начала эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха и до конца 2020 года судебно-медицинскую экспертизу в Армении прошли 3330 тел погибших людей. Это может быть не окончательная цифра, ведь тела находят до сих пор.
Армения сообщила о потерях в войне за Карабах
По состоянию на 1 января 2020 судебно-медицинскую экспертизу в Армении прошли 3330 тел погибших в войне за Нагорный Карабах. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Алина Никогосян.
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Речь идет о последнем обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном в период 27 сентября – 9 ноября 2020 года. Но тела погибших находят и по сей день, как отметила Никогосян.
По ее словам, в настоящее время только 436 тел идентифицированы, еще по 871 продолжаются анализы. К сожалению, такие темпы – это максимум, который по техническим причинам сейчас Армения может себе позволить.
Власти страны уже приобрели "единую линию судебно-генетического тестирования", чтобы в ближайшее время ускорить процесс, установить личности всех погибших и выдать их родственникам для надлежащего захоронения.
Война за Нагорный Карабах: коротко об обострении 2020
- Нагорный Карабах является частью Азербайджана, однако контроль над ней и некоторыми другими территориями Баку потерял после распада СССР и войны 1991 – 1994 годов.
- 27 сентября 2020 года Азербайджан силовым путем решил восстановить контроль над этими территориями, которые считал оккупированными Арменией.
- Активные боевые действия продолжались до 9 ноября, в тот день Ереван и Баку при посредничестве Кремля подписали соглашение о полном прекращении военных операций.
- Стороны остановились на позициях, которые занимали 9 ноября (заметим, Азербайджан значительно продвинулся в процессе возобновления контроля за своими международно признанными территориями).
- На линию контакта сторон и коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом поставили российских миротворцев.
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