Сколько военных Азербайджана погибли в Нагорном Карабахе: данные Минобороны страны
Во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли 2 823 военных Азербайджана. Ранее военное ведомство называло другую цифру – 2 802 погибших.
До сих пор не идентифицированы 50 военных
В Минобороны Азербайджана обнародовали списки, фото и информацию о погибших военных. Ознакомиться с этими данными можно на сайте ведомства.
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Сейчас проводят работы по поиску более 30 военнослужащих, которых считают пропавшими без вести, и идентификации более 50 человек,
– сообщили в Минобороны страны.
В окончательные списки попали только те военные, которые были идентифицированы и похоронены до 28 декабря 2020 года.
Азербайджан заявил, что Армения продолжает военные действия
Отметим, что 27 декабря Азербайджан заявил о том, что в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия со стороны Армении. В Баку утверждают, что в результате нападения армянского отряда даже погиб один азербайджанский военный, еще один был ранен. В Ереване эту информацию называют провокацией.
Главное о противостоянии в Нагорном Карабахе
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался несколько десятков лет.
- Эскалация произошла в конце сентября 2020 года – когда начались активные боевые действия.
- 10 ноября между сторонами было подписано соглашение о прекращении военного противостояния.
- Мониторинг ситуации в регионе должны осуществлять Турция и Россия.
- В Нагорный Карабах направили российских миротворцев.
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