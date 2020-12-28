Во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли 2 823 военных Азербайджана. Ранее военное ведомство называло другую цифру – 2 802 погибших.

До сих пор не идентифицированы 50 военных

В Минобороны Азербайджана обнародовали списки, фото и информацию о погибших военных. Ознакомиться с этими данными можно на сайте ведомства.

К теме В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, есть жертвы, – СМИ

Сейчас проводят работы по поиску более 30 военнослужащих, которых считают пропавшими без вести, и идентификации более 50 человек,

– сообщили в Минобороны страны.

В окончательные списки попали только те военные, которые были идентифицированы и похоронены до 28 декабря 2020 года.

Азербайджан заявил, что Армения продолжает военные действия

Отметим, что 27 декабря Азербайджан заявил о том, что в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия со стороны Армении. В Баку утверждают, что в результате нападения армянского отряда даже погиб один азербайджанский военный, еще один был ранен. В Ереване эту информацию называют провокацией.

Главное о противостоянии в Нагорном Карабахе