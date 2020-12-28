Российские телеграм-каналы со ссылкой на СМИ Азербайджана сообщили о возобновлении боевых действий за Нагорный Карабах, и даже о жертвах. Однако в Армении говорят, что это просто информационная провокация.

О возобновлении боев в Нагорном Карабахе сообщили ряд российских и пророссийских телеграм-каналов. В частности, это "Агрегатор Правды" , " Военный обозреватель ", Re: public of Artsakh , WarGonzo и другие.

Напомним 25 декабря стало известно, что Азербайджан начал демобилизацию участников войны в Карабахе

Едва ли не все они ссылались на сообщения СМИ Азербайджана, но не привели ни одной ссылки на доказательство существования таких сообщений. По их информации:

Военные столкновения якобы зафиксировали в Гадрутском и Ходжавендском районах, а также в Зангелане.

По неподтвержденным данным, среди военных обеих сторон есть погибшие, раненые и пленные.

Однако армянское издание " Екрамас " опубликовало сообщение министерства обороны Армении, в котором говорится:

"Армия обороны Нагорного Карабаха строго соблюдает режим прекращения огня. Ни одно подразделение не участвовало ни в одном боевом действии".

" Армянская сторона не исключает, что сейчас имеем дело с информационной провокацией Азербайджана".

Война за Нагорный Карабах: коротко об обострении 2020 года

27 сентября 2020 случилась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Этот конфликт длится уже более сотни лет, а в острую фазу вступил во время распада СССР 30 лет назад.

10 ноября удалось остановить военные действия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян при посредничестве России заключили соглашение. Фактически оно закрепило победу Баку.

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По его условиям, Азербайджан и Армения остановились на занятых позициях (Азербайджан значительно продвинулся вглубь Нагорного Карабаха). Часть районов Карабаха Ереван должен был передать под контроль Баку позже.

Также вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе запланировали поставить миротворческий контингент из россиян.