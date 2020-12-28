Російські телеграм-канали з посиланням на ЗМІ Азербайджану повідомили про поновлення бойових дій за Нагірний Карабах, та навіть про жертви. Одначе у Вірменії кажуть, що це просто інформаційна провокація.

Про відновлення боїв у Нагірному Карабасі повідомили низка російських та проросійських телеграм-каналів. Зокрема, це "Агрегатор Правды", "Военный обозреватель", Re:public of Artsakh, WarGonzo та інші.

Нагадаємо 25 грудня стало відомо, що Азербайджан почав демобілізацію учасників війни в Карабасі

Чи не усі вони посилалися на повідомлення ЗМІ Азербайджану, але не навели жодного посилання на доказ існування таких повідомлень. За їхньою інформацією:

Військові зіткнення начебто зафіксували у Гадрутському і Ходжавендському районах, а також у Зангелані.

начебто зафіксували у Гадрутському і Ходжавендському районах, а також у Зангелані. За непідтвердженими даними, серед військових обох сторін є загиблі, поранені й полонені.

Одначе вірменське видання "Екрамас" опублікувало повідомлення міністерства оборони Вірменії, у якому мовиться:

"Армія оборони Нагірного Карабаху суворо дотримується режиму припинення вогню. Жоден підрозділ не брав участі жодній бойовій дії".

"Вірменська сторона не виключає, що наразі маємо справу з інформаційною провокацією Азербайджану".

Війна за Нагірний Карабах: коротко про загострення 2020 року

27 вересня 2020 року сталася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху. Цей конфлікт триває вже понад сотню років, а у гостру фазу вступив під час розпаду СРСР 30 років тому.

10 листопада вдалося зупинити військові дії. Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян за посередництва Росії уклали угоду. Фактично вона закріпила перемогу Баку.

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За її умовами, Азербайджан і Вірменія зупинилися на зайнятих позиціях (Азербайджан значно просунувся вглиб Нагірного Карабаху). Частину районів Карабаху Вірменія мала передати під контроль Азербайджану згодом.

Також уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі запланували поставити миротворчий контингент із росіян.