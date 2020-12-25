В Азербайджані 25 грудня почалася демобілізація мобілізованих для участі у війні в Нагірному Карабасі. Триватиме вона до середини квітня 2021 року.

Відповідне розпорядження видав президент Азербайджану Ільхам Алієв. Про це в телеграмі інформує місцеве Міністерство оборони.

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Мобілізацію проводитимуть поступово. Призовники звільнятимуться з військової служби по мобілізації з 25 грудня 2020 року до 15 квітня 2021 року,

– йдеться у повідомленні.

Оборонне міністерство та прикордонна служба зобов'язані регулярно інформувати азербайджанського лідера про виконання цього розпорядження.

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