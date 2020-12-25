Азербайджан почав демобілізацію учасників війни в Карабасі
В Азербайджані 25 грудня почалася демобілізація мобілізованих для участі у війні в Нагірному Карабасі. Триватиме вона до середини квітня 2021 року.
Відповідне розпорядження видав президент Азербайджану Ільхам Алієв. Про це в телеграмі інформує місцеве Міністерство оборони.
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Мобілізацію проводитимуть поступово. Призовники звільнятимуться з військової служби по мобілізації з 25 грудня 2020 року до 15 квітня 2021 року,
– йдеться у повідомленні.
Оборонне міністерство та прикордонна служба зобов'язані регулярно інформувати азербайджанського лідера про виконання цього розпорядження.
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- Конфлікт між країнами у цьому регіоні триває вже давно, але новий його етап спалахнув 27 вересня 2020 року.
- Завершився він перемир'ям, коли у ніч на 10 листопада Азербайджан, Вірменія та Росія підписали мирну угоду.
- У Вірменії це викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію Єревана.
- Натомість в Азербайджані пройшов парад перемоги.
- 12 грудня в Карабасі зафіксували перше і наразі єдине порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту.
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