В Азербайджане 25 декабря началась демобилизация мобилизованных для участия в войне в Нагорном Карабахе. Продлится она до середины апреля 2021 года.

Соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом в телеграме информирует местное Министерство обороны.

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Мобилизацию будут проводить постепенно. Призывники будут увольняться с военной службы по мобилизации с 25 декабря 2020 до 15 апреля 2021,

– говорится в сообщении.

Оборонное министерство и пограничная служба обязаны регулярно информировать азербайджанского лидера о выполнении этого распоряжения.

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