Азербайджан начал демобилизацию участников войны в Карабахе
В Азербайджане 25 декабря началась демобилизация мобилизованных для участия в войне в Нагорном Карабахе. Продлится она до середины апреля 2021 года.
Соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом в телеграме информирует местное Министерство обороны.
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Мобилизацию будут проводить постепенно. Призывники будут увольняться с военной службы по мобилизации с 25 декабря 2020 до 15 апреля 2021,
– говорится в сообщении.
Оборонное министерство и пограничная служба обязаны регулярно информировать азербайджанского лидера о выполнении этого распоряжения.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе: основное
- Конфликт между странами в этом регионе длится уже давно, но новый его этап вспыхнул 27 сентября 2020 года.
- Завершился он перемирием, когда в ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали мирное соглашение.
- В Армении это вызвало волну протестов, ведь шаг премьера Пашиняна восприняли как капитуляцию Еревана.
- Зато в Азербайджане прошел парад победы.
- 12 декабря в Карабахе зафиксировали первое и пока единственное нарушение режима прекращения огня с момента завершения конфликта.
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