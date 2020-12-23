Турция направила в Азербайджан 60 военных. Это произошло в рамках договоренностей о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Также за соблюдением мира в регионе будут следить и представители России.

Турецкие военные прибыли в Карабах

Непосредственно контролировать поддержание перемирия в Нагорном Карабахе будут от 30 до 60 турецких военнослужащих. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

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Правда, сколько пробудут они там, – пока неизвестно. По словам чиновника, срок пребывания своих военных в Азербайджане Турция обсудит с Россией.

Что известно о ситуации в Нагорном Карабахе

Напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном длятся уже не одно десятилетие. Однако активные боевые действия возобновились в конце сентября 2020 года.

После мощного наступления в Карабахе Армения согласилась подписать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном и Арменией.

В Армении подписание соглашения вызвало волну протестов, ведь шаг премьера Пашиняна восприняли как капитуляцию.

Зато в Азербайджане прошел парад победы. Пригласили на мероприятие и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

12 декабря 2020 года произошел первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения конфликта. Это нарушение пока остается единственным.

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