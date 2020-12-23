Ситуація в Карабасі: Туреччина направила в Азербайджан перших військових
Туреччина направила в Азербайджан 60 військових. Це відбулося у межах домовленостей про будівництво центру з контролю за ситуацією в Нагірному Карабасі. Також за дотриманням миру в регіоні будуть стежити й представники Росії.
Турецькі військові прибули в Карабах
Безпосередньо контролювати підтримання перемир'я в Нагірному Карабасі будуть від 30 до 60 турецьких військовослужбовців. Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар в ефірі телеканалу NTV.
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Щоправда, скільки пробудуть вони там, – поки невідомо. За словами посадовця, термін перебування своїх військових у Азербайджані Туреччина обговорить з Росією.
Що відомо про ситуацію у Нагірному Карабасі
- Напружені стосунки між Вірменією та Азербайджаном тривають вже не одне десятиліття. Однак активні бойові дії відновились наприкінці вересня 2020 року.
- Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією.
- У Вірменії підписання угоди викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію.
- Натомість в Азербайджані пройшов парад перемоги. Запросили на захід і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
- 12 грудня 2020 року стався перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту. Це порушення наразі залишається єдиним.
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