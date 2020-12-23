Туреччина направила в Азербайджан 60 військових. Це відбулося у межах домовленостей про будівництво центру з контролю за ситуацією в Нагірному Карабасі. Також за дотриманням миру в регіоні будуть стежити й представники Росії.

Турецькі військові прибули в Карабах

Безпосередньо контролювати підтримання перемир'я в Нагірному Карабасі будуть від 30 до 60 турецьких військовослужбовців. Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар в ефірі телеканалу NTV.

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Щоправда, скільки пробудуть вони там, – поки невідомо. За словами посадовця, термін перебування своїх військових у Азербайджані Туреччина обговорить з Росією.

Що відомо про ситуацію у Нагірному Карабасі

Напружені стосунки між Вірменією та Азербайджаном тривають вже не одне десятиліття. Однак активні бойові дії відновились наприкінці вересня 2020 року.

Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією.

У Вірменії підписання угоди викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію.

Натомість в Азербайджані пройшов парад перемоги. Запросили на захід і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

12 грудня 2020 року стався перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту. Це порушення наразі залишається єдиним.