Дострокові парламентські вибори у Вірменії не мають сенсу без відставки прем'єра Нікола Пашиняна. Вірменська опозиція назвала Пашиняна "політичним трупом".

Його відхід з політики є неминучим. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.

Актуально У Вірменії священник вигнав прем'єра Пашиняна з церкви: відео

Політичний труп (Нікол Пашинян – 24 канал) шукає шляхи порятунку, знову прикриваючись народом, знову намагається обдурити і ввести його в оману. Твоя політична смерть – уже реальність, а відхід – неминучий,

– заявив Сагателян.

Політик наполягає, що за допомогою адміністративних ресурсів Пашинян намагається організувати у країні позачергові парламентські вибори. Однак цей варіант є неприйнятним. Спершу необхідно "прибрати зрадника", а тоді провести у Вірменії чесні та прозорі вибори.

Що ще кажуть вірменські опозиціонери

Арсен Бабаян зауважив, що опозиціонери отримали першу серйозну перемогу, адже Пашинян вже усвідомив, що його відхід з влади є безальтернативним.

Армен Ашотян наголосив: Пашинян руками народу хоче очиститися від ярма зрадника.

Зверніть увагу! Пашинян заявив, що піде з посади лише за умови, що цього захоче народ. Єдиний вихід з'ясували волю людей, на думку Пашиняна, – це провести дострокові парламентські вибори. Детальніше читайте тут.