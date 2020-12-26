Политический труп ищет спасения, – оппозиция Армении о Пашиняне
Досрочные парламентские выборы в Армении не имеют смысла без отставки премьера Никола Пашиняна. Армянская оппозиция назвала Пашиняна "политическим трупом".
Его уход из политики неизбежен. Об этом на своей странице в фейсбуке написал представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
Актуально В Армении священник выгнал премьера Пашиняна из церкви: видео
Политический труп (Никол Пашинян – 24 канал) ищет пути спасения, снова прикрываясь народом, снова пытается обмануть и ввести его в заблуждение. Ваша политическая смерть – уже реальность, а уход – неизбежен,
– заявил Сагателян.
Политик настаивает, что с помощью административных ресурсов Пашинян пытается организовать в стране внеочередные парламентские выборы. Однако этот вариант является неприемлемым. Сначала необходимо "убрать предателя", а потом провести в Армении честные и прозрачные выборы.
Что еще говорят армянские оппозиционеры
- Арсен Бабаян отметил, что оппозиционеры получили первую серьезную победу, ведь Пашинян уже осознал, что его уход из власти является безальтернативным.
- Армен Ашотян отметил: Пашинян руками народа хочет очиститься от ига предателя.
Поделиться новостью