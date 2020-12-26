Досрочные парламентские выборы в Армении не имеют смысла без отставки премьера Никола Пашиняна. Армянская оппозиция назвала Пашиняна "политическим трупом".

Его уход из политики неизбежен. Об этом на своей странице в фейсбуке написал представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

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Политический труп (Никол Пашинян – 24 канал) ищет пути спасения, снова прикрываясь народом, снова пытается обмануть и ввести его в заблуждение. Ваша политическая смерть – уже реальность, а уход – неизбежен,

– заявил Сагателян.

Политик настаивает, что с помощью административных ресурсов Пашинян пытается организовать в стране внеочередные парламентские выборы. Однако этот вариант является неприемлемым. Сначала необходимо "убрать предателя", а потом провести в Армении честные и прозрачные выборы.

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Арсен Бабаян отметил, что оппозиционеры получили первую серьезную победу, ведь Пашинян уже осознал, что его уход из власти является безальтернативным.

Армен Ашотян отметил: Пашинян руками народа хочет очиститься от ига предателя.

Обратите внимание! Пашинян заявил, что уйдет с должности только при условии, что этого захочет народ. Единственный выход выяснить волю людей, по мнению Пашиняна, – это провести досрочные парламентские выборы. Подробнее читайте здесь.