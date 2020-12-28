Під час воєнних дій у Нагірному Карабасі загинули 2 823 військових Азербайджану. Раніше військове відомство називало іншу цифру – 2802 загиблих.

Досі не ідентифіковані 50 військових

У Міноборони Азербайджану оприлюднили списки, фото та інформацію про загиблих військових. Ознайомитись з цими даними можна на сайті відомства.

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Наразі проводять роботи з пошуку більше ніж 30 військовослужбовців, яких вважають зниклими безвісти, та ідентифікації понад 50 осіб,

– повідомили у Міноборони країни.

В остаточні списки потрапили лише ті військові, які були ідентифіковані та поховані до 28 грудня 2020 року.

Азербайджан заявив, що Вірменія продовжує військові дії

Зазначимо, що 27 грудня Азербайджан заявив про те, що у Нагірному Карабасі відновились бойові дії з боку Вірменії. У Баку стверджують, що в результаті нападу вірменського загону навіть загинув один азербайджанський військовий, ще один був поранений. У Єревані цю інформацію називають провокацією.

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