Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился построить международный аэропорт в освобожденном городе Физули. Таким образом он планирует привлекать туристов на территории, которые будут восстанавливать после войны.

О поручении Ильхама Алиева о строительстве международного аэропорта сообщает издание Интерфакс-Азербайджан.

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Поручение я уже дал, сейчас идет отбор места для аэропорта. По меньшей мере в этом году должна быть готова взлетно-посадочная полоса,

– рассказал азербайджанский лидер.

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Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей и собирается восстановить его после оккупации. Уже после восстановления город хотят сделать привлекательным для туристов.

"С Физули дорога в Шушу короче. Строительство аэропорта в Физули позволит приглашать иностранных гостей в Шушу", – рассказал Ильхам Алиев.

К слову, сейчас Физули – это город-призрак. В 1991 году его оккупировали армянские войска, после чего оттуда выехали азербайджанцы. Для самых армян оно было интересным только как пункт на пути в Нагорный Карабах.

Путь из Физули в Шушу в Азербайджане: карта