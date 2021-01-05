Азербайджан планирует построить международный аэропорт в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился построить международный аэропорт в освобожденном городе Физули. Таким образом он планирует привлекать туристов на территории, которые будут восстанавливать после войны.
О поручении Ильхама Алиева о строительстве международного аэропорта сообщает издание Интерфакс-Азербайджан.
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Поручение я уже дал, сейчас идет отбор места для аэропорта. По меньшей мере в этом году должна быть готова взлетно-посадочная полоса,
– рассказал азербайджанский лидер.
Для чего в Нагорном Карабахе аэропорт
Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей и собирается восстановить его после оккупации. Уже после восстановления город хотят сделать привлекательным для туристов.
"С Физули дорога в Шушу короче. Строительство аэропорта в Физули позволит приглашать иностранных гостей в Шушу", – рассказал Ильхам Алиев.
К слову, сейчас Физули – это город-призрак. В 1991 году его оккупировали армянские войска, после чего оттуда выехали азербайджанцы. Для самых армян оно было интересным только как пункт на пути в Нагорный Карабах.
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