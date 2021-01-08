Слухи о размещении военных баз Турции в Азербайджане: что говорят в Баку
В Баку опровергли слухи о планах разместить в трех городах Азербайджана военные базы Турции. В МИД страны утверждают, что это – неправда.
Что говорят в Азербайджане
Так, представитель министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы опроверг информацию, сообщает азербайджанский Интерфакс.
Кстати Азербайджан планирует построить международный аэропорт в Нагорном Карабахе
Эта информация не соответствует действительности,
– утверждает Дяргахлы.
Спикер утверждает, что Азербайджан не размещает иностранные военные базы на своей территории. Исключение составляют ситуации, предусмотренные международными договорами.
Что этому предшествовало
- Ранее несколько иностранных СМИ распространили информацию, что якобы в трех городах Азербайджана хотят разместить турецкие военные базы.
- В нагорно-карабахском конфликте Турция решительно поддерживала Азербайджан и осуждала действия Армении.
- Кроме этого, страны имеют тесные культурные и этнические связи.
- Кстати, в декабре Турция направила в Азербайджан 60 военных. Это произошло в рамках договоренностей о строительстве центра по контролю за ситуацией в регионе.
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