В Баку опровергли слухи о планах разместить в трех городах Азербайджана военные базы Турции. В МИД страны утверждают, что это – неправда.

Что говорят в Азербайджане Так, представитель министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы опроверг информацию, сообщает азербайджанский Интерфакс. Кстати Азербайджан планирует построить международный аэропорт в Нагорном Карабахе Эта информация не соответствует действительности,

– утверждает Дяргахлы. Спикер утверждает, что Азербайджан не размещает иностранные военные базы на своей территории. Исключение составляют ситуации, предусмотренные международными договорами. Что этому предшествовало Ранее несколько иностранных СМИ распространили информацию, что якобы в трех городах Азербайджана хотят разместить турецкие военные базы.

В нагорно-карабахском конфликте Турция решительно поддерживала Азербайджан и осуждала действия Армении.

Кроме этого, страны имеют тесные культурные и этнические связи.

Кстати, в декабре Турция направила в Азербайджан 60 военных. Это произошло в рамках договоренностей о строительстве центра по контролю за ситуацией в регионе. Подробнее о конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе – читайте по ссылке.