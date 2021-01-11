Президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры 11 января в Москве. Темой для встречи стал Нагорный Карабах. Затем руководители государств подписали совместное заявление, однако позиции относительно результатов переговоров у них отличаются.

Пашинян и Алиев лишь кивнули друг другу

В начале встречи Владимир Путин даже обнял Пашиняна и Алиева. Руководители экс-вражеских стран даже не подали друг другу руку, а лишь обменялись сдержанными кивками. Об этом сообщает ТАСС, информирует 24 канал.

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Путин перед тем, как закрыть двери для представителей прессы, произнес вступительную речь, в которой подчеркнул важность подписанного 9 ноября соглашения.

Благодаря совместным усилиям, после интенсивных, и ночных, и телефонных переговоров 9 ноября, мы согласовали заявление, которое и подписали. Это базовый документ, в котором говорится о прекращении военных действий и отправке в регион российских миротворцев,

– сказал Путин.

Россия, уверен Путин, все свои шаги согласовывает с наработками Минской группы ОБСЕ. Также глава Кремля похвастался успешными действиями российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Что еще сказал Путин:

Соглашение от 9 ноября выполняется.

Конфликт может быть урегулирован на полноформатной основе.

Создана система обеспечения режима тишины.

В зоне деятельности российских миротворцев действуют 23 наблюдательных пункта.

Созданы условия для возвращения беженцев – вернулись уже 48 тысяч человек.

Главная задача – разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе.

Смотрите видео с начала встречи:

На переговорах договорились о создании рабочей группы

К представителям медиа Алиев, Пашинян и Путин вышли после переговоров, которые длились 4 часа. Два президента и премьер договорились подписать еще одно заявление о дальнейших шагах в регионе и создать совместную рабочую группу по Нагорному Карабаху.

Стороны пришли к согласию, что договоренность о прекращении боевых действий в целом выполняется и серьезных нарушений пока не зафиксировано.

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Путин вспомнил об интересах России

Президент России считает, что урегулирование на юге Кавказа сделает отношения между Москвой, Баку и Ереваном более тесными.

Уверен, что реализация этих договоренностей пойдет на пользу, как армянскому, так и азербайджанскому народу. Без всяких сомнений, пойдет на пользу региону в целом, а значит и интересам России,

– уверен глава Кремля.

Алиев говорит, что конфликт – в прошлом

Алиев выразил надежду, что народы Азербайджана и Армении найдут силы и волю для примирения.

"За 2 месяца не было серьезных причин для беспокойства. Все это вселяет уверенность, что нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом. Нужно думать о будущем, как жить вместе, по соседству", – подчеркнул Алиев.

Пашинян отрицает, что конфликт – урегулирован

У Никола Пашиняна позиция другая. Глава правительства Армении не считает, что конфликт исчерпан. Вопрос, который больше всего беспокоит премьера, – это неопределенный статус Нагорного Карабаха.

Конечно, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – статус Нагорного Карабаха,

– сказал Пашинян.

Также не определились с вопросом об обмене пленными, однако стороны хотя бы договорились над этим поработать.

Смотрите видео с выступлениями Пашиняна и Алиева:

Важно! Армения получит железнодорожное сообщение с Россией через Азербайджан. Об этом договорились во время встречи.

Первое заседание рабочей группы – до 30 января

Также, согласно решению руководителей стран, первое заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху должно состояться до 30 января. Именно эта группа должна установить меры для восстановления инфраструктуры региона.

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