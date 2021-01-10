Путин и Макрон по телефону обсудили Карабах: детали разговора
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили Нагорный Карабах.
В частности говорилось о трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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О чем говорили
Макрон выразил поддержку усилиям России по содействию урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боевых столкновений населению, в частности линией профильных международных организаций,
- отметили в пресс-службе.
Поздравили с праздниками
Кроме этого, президенты поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Также они договорились о продолжении контактов на разных уровнях.
Конфликт в Нагорном Карабахе: коротко
- Азербайджан 27 сентября 2020 года вооруженным способом решил восстановить контроль над территориями, которые считал оккупированными Арменией.
- При посредничестве Москвы Армения и Азербайджан 9 ноября подписали соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.
- Согласно ему, Азербайджан получил территории, где за время эскалации конфликта установил свой контроль. А Кремль направил в регион своих военных, чтобы следить за соблюдением перемирия сторонами конфликта.
- Ранее Армения подтвердила 3 330 погибших военнослужащих во время последней войны за Нагорный Карабах. Процесс опознания тел еще продолжается.
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