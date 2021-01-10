Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили Нагорный Карабах.

В частности говорилось о трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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О чем говорили

Макрон выразил поддержку усилиям России по содействию урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боевых столкновений населению, в частности линией профильных международных организаций,

- отметили в пресс-службе.

Поздравили с праздниками

Кроме этого, президенты поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Также они договорились о продолжении контактов на разных уровнях.

Отметим! Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоятся в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе главы российского государства.

Конфликт в Нагорном Карабахе: коротко

Азербайджан 27 сентября 2020 года вооруженным способом решил восстановить контроль над территориями, которые считал оккупированными Арменией.

При посредничестве Москвы Армения и Азербайджан 9 ноября подписали соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Согласно ему, Азербайджан получил территории, где за время эскалации конфликта установил свой контроль. А Кремль направил в регион своих военных, чтобы следить за соблюдением перемирия сторонами конфликта.

Ранее Армения подтвердила 3 330 погибших военнослужащих во время последней войны за Нагорный Карабах. Процесс опознания тел еще продолжается.

Подробнее о конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе – читайте по ссылке.