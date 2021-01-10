Поговорят о Нагорном Карабахе: Путин встретится с Алиевым и Пашиняном
В Москве 11 января состоятся переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы правительства Армении Никола Пашиняна. Руководители стран будут выяснять, как выполняются условия соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Путин еще отдельно встретится с Пашиняном и Алиевым
Кроме общей встречи, Путин отдельно встретится еще с Алиевым и Пашиняном. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
К теме Армения назвала количество погибших в войне за Нагорный Карабах
У Путина рассказали, что также темой для переговоров станут дальнейшие шаги по решению проблем региона, ранее охваченного войной. Речь идет о помощи жителям пострадавших районов и разблокировании инфраструктуры.
Пашинян считает, что нужно договориться об обмене пленными
Отметим, что ранее главным приоритетом в переговорах армянский премьер Пашинян назвал обмен пленными и телами погибших. Для этого в зоне боевых действий необходимо провести поисково-спасательные операции.
Главное о конфликте по Нагорному Карабаху
- Противостояние между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху продолжалось не одно десятилетие.
- В активную фазу оно перешло в конце сентября 2020 года.
- 9 ноября Ереван и Баку подписали соглашение о прекращении боевых действий. Посредником была Россия.
- В регион направили российских миротворцев, которые будут находиться там 5 лет.
- Мониторинг ситуации совместно осуществляют Россия и Турция.
Поделиться новостью