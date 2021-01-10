В Москве 11 января состоятся переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы правительства Армении Никола Пашиняна. Руководители стран будут выяснять, как выполняются условия соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Путин еще отдельно встретится с Пашиняном и Алиевым

Кроме общей встречи, Путин отдельно встретится еще с Алиевым и Пашиняном. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

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У Путина рассказали, что также темой для переговоров станут дальнейшие шаги по решению проблем региона, ранее охваченного войной. Речь идет о помощи жителям пострадавших районов и разблокировании инфраструктуры.

Пашинян считает, что нужно договориться об обмене пленными

Отметим, что ранее главным приоритетом в переговорах армянский премьер Пашинян назвал обмен пленными и телами погибших. Для этого в зоне боевых действий необходимо провести поисково-спасательные операции.

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