Полный обмен пленными и телами погибших – главный приоритет для Еревана. О своем видении реализации соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также отметил, что сейчас важным считает проведение поисково-спасательных операций в зоне боевых действий. Об этом глава армянского правительства сообщил на своей фейсбук-странице.

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Кроме этого, Никол Пашинян стремится добиться разблокирования транспортной структуры в регионе. Это необходимо для восстановления свободной торговли между Арменией и Ираном и Россией.

Азербайджан же получит возможность осуществлять грузоперевозки в город Нахичевань через Армению.

Еще раз обращаю внимание, что в заявлении от 10 ноября нет слова "коридор" относительно Мегри (город в Армении – 24 канал) или любой территории Республики Армения,

– отметил Никол Пашинян.

По его словам, выбор путей сообщения Армении с Россией и Азербайджана с городом Нахичевань – отдельная тема для обсуждения. Эффективность решения этой дискуссии является важным условием для обмена пленными, заложниками или передачи тел погибших.

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