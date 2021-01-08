Полный обмен пленными: Пашинян назвал приоритет Армении в конфликте в Карабахе
Полный обмен пленными и телами погибших – главный приоритет для Еревана. О своем видении реализации соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он также отметил, что сейчас важным считает проведение поисково-спасательных операций в зоне боевых действий. Об этом глава армянского правительства сообщил на своей фейсбук-странице.
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Кроме этого, Никол Пашинян стремится добиться разблокирования транспортной структуры в регионе. Это необходимо для восстановления свободной торговли между Арменией и Ираном и Россией.
Азербайджан же получит возможность осуществлять грузоперевозки в город Нахичевань через Армению.
Еще раз обращаю внимание, что в заявлении от 10 ноября нет слова "коридор" относительно Мегри (город в Армении – 24 канал) или любой территории Республики Армения,
– отметил Никол Пашинян.
По его словам, выбор путей сообщения Армении с Россией и Азербайджана с городом Нахичевань – отдельная тема для обсуждения. Эффективность решения этой дискуссии является важным условием для обмена пленными, заложниками или передачи тел погибших.
Конфликт в Нагорном Карабахе: главное
- Нагорный Карабах является частью Азербайджана, однако контроль над ней и некоторыми другими территориями Баку потерял после распада СССР и войны 1991 – 1994 годов.
- 27 сентября 2020 года Азербайджан в силовым методом решил восстановить контроль над этими территориями, которые считал оккупированными Арменией.
- 9 ноября при посредничестве Москвы Армении и Азербайджан подписали соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.
- Согласно ему, Азербайджан получил территории, где за время эскалации конфликта установил свой контроль. А Кремль направил в регион своих военных, чтобы следить за соблюдением перемирия сторонами конфликта. Сейчас там находятся 2000 российских миротворцев.
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