Повний обмін полоненими: Пашинян назвав пріоритет Вірменії у конфлікті в Карабасі
Повний обмін полоненими і тілами загиблих є головним пріоритетом для Єревана. Про своє бачення реалізації угоди про перемир'я в Нагірному Карабасі розповів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Він також наголосив, що наразі важливим вважає проведення пошуково-рятувальних операцій в зоні бойових дій. Про це очільник вірменського уряду повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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Крім цього, Ніколи Пашинян прагне домогтися розблокування транспортної структури в регіоні. Це необхідно для відновлення вільної торгівлі між Вірменією і Іраном та Росією.
Натомість Азербайджан здобуде можливість здійснювати вантажоперевезення до міста Нахічевань через Вірменію.
Ще раз звертаю увагу, що в заяві від 10 листопада немає слова "коридор" стосовно Мегрі (місто у Вірменії – 24 канал) чи будь-якої території Республіки Вірменія,
– наголосив Нікол Пашинян.
За його словами, вибір шляхів сполучення Вірменії з Росією і Азербайджану з містом Нахічевань – окрема тема для обговорення. Ефективність вирішення цієї дискусії є важливою умовою для обміну полоненими, заручниками чи передачі тіл загиблих.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: головне
- Нагірний Карабах є частиною Азербайджану, однак контроль над нею та деякими іншими територіями Баку втратив після розпаду СРСР та війни 1991 – 1994 років.
- 27 вересня 2020 року Азербайджан у збройний спосіб вирішив відновити контроль над цими територіями, які вважав окупованими Вірменією.
- 9 листопада за посередництва Москви Вірменії та Азербайджан підписали угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі.
- Згідно з нею, Азербайджан отримав території, де за час ескалації конфлікту встановив свій контроль. А Кремль направив в регіон своїх військових, щоб слідкувати за дотриманням перемир'я сторонами конфлікту. Наразі там перебувають 2 тисячі російських миротворців.
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