Повний обмін полоненими і тілами загиблих є головним пріоритетом для Єревана. Про своє бачення реалізації угоди про перемир'я в Нагірному Карабасі розповів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Він також наголосив, що наразі важливим вважає проведення пошуково-рятувальних операцій в зоні бойових дій. Про це очільник вірменського уряду повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Крім цього, Ніколи Пашинян прагне домогтися розблокування транспортної структури в регіоні. Це необхідно для відновлення вільної торгівлі між Вірменією і Іраном та Росією.

Натомість Азербайджан здобуде можливість здійснювати вантажоперевезення до міста Нахічевань через Вірменію.

Ще раз звертаю увагу, що в заяві від 10 листопада немає слова "коридор" стосовно Мегрі (місто у Вірменії – 24 канал) чи будь-якої території Республіки Вірменія,

– наголосив Нікол Пашинян.

За його словами, вибір шляхів сполучення Вірменії з Росією і Азербайджану з містом Нахічевань – окрема тема для обговорення. Ефективність вирішення цієї дискусії є важливою умовою для обміну полоненими, заручниками чи передачі тіл загиблих.

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