Поговорять про Нагірний Карабах: Путін зустрінеться з Алієвим та Пашиняном
У Москві 11 січня відбудуться переговори президента Росії Володимира Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва та глави уряду Вірменії Нікола Пашиняна. Керівники країн з'ясовуватимуть, як виконуються умови угоди про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
Путін ще окремо зустрінеться з Пашиняном та Алієвим
Окрім спільної зустрічі, Путін окремо зустрінеться ще й з Алієвим та Пашиняном. Про це інформує пресслужба Кремля.
До теми Вірменія назвала кількість загиблих у війні за Нагірний Карабах
У Путіна розповіли, що також темою для переговорів стануть подальші кроки з вирішення проблем регіону, раніше охопленого війною. Мовиться про допомогу жителям постраждалих районів та розблокування інфраструктури.
Пашинян вважає, що потрібно домовитись про обмін полоненими
Зазначимо, що раніше головним пріоритетом у перемовинах вірменський прем'єр Пашинян назвав обмін полоненими та тілами загиблих. Для цього у зоні бойових дій необхідно провести пошуково-рятувальні операції.
Головне про конфлікт щодо Нагірного Карабаху
- Протистояння між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху тривало не одне лесятиліття.
- В активну фазу воно перейшло наприкінці вересня 2020 року.
- 9 листопада Єреван та Баку підписали угоду про припинення бойових дій. Посередником була Росія.
- В регіон направили російських миротворців, які перебуватимуть там 5 років.
- Моніторинг ситуації спільно здійснюють Росія та Туреччина.
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