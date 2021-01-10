У Москві 11 січня відбудуться переговори президента Росії Володимира Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва та глави уряду Вірменії Нікола Пашиняна. Керівники країн з'ясовуватимуть, як виконуються умови угоди про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Путін ще окремо зустрінеться з Пашиняном та Алієвим

Окрім спільної зустрічі, Путін окремо зустрінеться ще й з Алієвим та Пашиняном. Про це інформує пресслужба Кремля.

До теми Вірменія назвала кількість загиблих у війні за Нагірний Карабах

У Путіна розповіли, що також темою для переговорів стануть подальші кроки з вирішення проблем регіону, раніше охопленого війною. Мовиться про допомогу жителям постраждалих районів та розблокування інфраструктури.

Пашинян вважає, що потрібно домовитись про обмін полоненими

Зазначимо, що раніше головним пріоритетом у перемовинах вірменський прем'єр Пашинян назвав обмін полоненими та тілами загиблих. Для цього у зоні бойових дій необхідно провести пошуково-рятувальні операції.

Головне про конфлікт щодо Нагірного Карабаху