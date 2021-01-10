Президенти Росії і Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон провели телефонну розмову. Вони обговорили Нагірний Карабах.

Зокрема мовилось про тристоронню зустріч лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії. Про це повідомила пресслужба Кремля.

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Про що говорили

Макрон висловив підтримку зусиллям Росії щодо сприяння врегулювання нагірнокарабаського конфлікту.

Акцентована важливість невідкладного надання гуманітарної допомоги постраждалому від бойових зіткнень населенню, зокрема лінією профільних міжнародних організацій,

– зазначили у пресслужбі.

Привітали зі святами

Крім цього, президенти привітали один одного з різдвяними та новорічними святами. Також вони домовилися про продовження контактів на різних рівнях.

Зазначимо! Тристоронні переговори президента Росії Володимира Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна відбудуться у понеділок, 11 січня, в Москві за ініціативою глави російської держави.

Конфлікт в Нагірному Карабасі: коротко

Азербайджан 27 вересня 2020 року у збройний спосіб вирішив відновити контроль над територіями, які вважав окупованими Вірменією.

За посередництва Москви Вірменія та Азербайджан 9 листопада підписали угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Відповідно до неї, Азербайджан отримав території, де за час ескалації конфлікту встановив свій контроль. А Кремль направив в регіон своїх військових, щоб слідкувати за дотриманням перемир'я сторонами конфлікту.

Раніше Вірменія підтвердила 3 330 загиблих військовослужбовців під час останньої війни за Нагірний Карабах. Процес упізнання тіл ще триває.

Детальніше про конфлікт Азербайджану та Вірменії у Нагірному Карабасі – читайте за посиланням.