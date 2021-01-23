У Гвінейські затоці пірати захопили 15 моряків. Вони розібрали на судні Mozart, яке пливло під прапором Ліберії, майже всі навігаційні прилади.

Наразі транспортний засіб йде майже наосліп. Про це повідомили у телеграм-каналі Sputnik Азербайджан.

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Що відомо про захоплення

Відомо, що захоплення відбулось у 98 морських милях (181 кілометр) від міста Сан-Томе.

Є жертви

Жертвою піратів став механік Фарман Ісмаїлов, родом із Азербайджану. Решта членів екіпажу – 15 моряків – взяли в заручники.

Всі вони – громадяни Туреччини. Серед них є поранені,

– зазначили у повідомленні.

Пірати відпустили трьох членів екіпажу. Зокрема інженера Фуркана Ярена, головного інженера Суха Татлигуля і ще одного моряка.

Розпочали рятувальну операцію

Очільники міністерств закордонних справ Азербайджану і Туреччини зв'язалися з капітаном турецького судна Mozart. Водночас деталі розмови невідомі. Також турецька сторона вже розпочала пошуково-рятувальну операцію.

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