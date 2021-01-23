Пірати захопили 15 моряків у Гвінейській затоці: є жертви
У Гвінейські затоці пірати захопили 15 моряків. Вони розібрали на судні Mozart, яке пливло під прапором Ліберії, майже всі навігаційні прилади.
Наразі транспортний засіб йде майже наосліп. Про це повідомили у телеграм-каналі Sputnik Азербайджан.
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Що відомо про захоплення
Відомо, що захоплення відбулось у 98 морських милях (181 кілометр) від міста Сан-Томе.
Є жертви
Жертвою піратів став механік Фарман Ісмаїлов, родом із Азербайджану. Решта членів екіпажу – 15 моряків – взяли в заручники.
Всі вони – громадяни Туреччини. Серед них є поранені,
– зазначили у повідомленні.
Пірати відпустили трьох членів екіпажу. Зокрема інженера Фуркана Ярена, головного інженера Суха Татлигуля і ще одного моряка.
Розпочали рятувальну операцію
Очільники міністерств закордонних справ Азербайджану і Туреччини зв'язалися з капітаном турецького судна Mozart. Водночас деталі розмови невідомі. Також турецька сторона вже розпочала пошуково-рятувальну операцію.
Напад піратів у Марокко: коротко
- Одеські моряки 1 січня в африканському порту Касабланка відбили атаку піратів.
- Вони напали на судно Viking Diamond. Інцидент стався під час вивантаження судна.
- Українські моряки дали відсіч бандитам, і ті змушені були втекти.
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