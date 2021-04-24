Центральное разведывательное управление – это спецслужба США, в которой работают более 20 тысяч сотрудников. У разведчиков есть спецподразделения, которые могут действовать автономно, одно из таких – SAD или же Управление специальных акций ЦРУ.

Любая их деятельность остается в тайне, ведь они работают под эгидой такого понятия как "негласные действия". Это означает, что эти ребята могут заниматься шпионажем, подрывной деятельностью, или даже убийствами – не получая при этом разрешения у главнокомандующего Вооруженными Силами США.

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Ежегодно на содержание ЦРУ правительство США тратит более 15 миллиардов долларов. При этом, официально ни Белый дом, ни Минобороны не причастны к каким-либо действиям или задачам, которыми занимаются эти агенты.

Офис стратегических операций

Во время Второй мировой, задолго до появления на разведочном горизонте такой структуры как ЦРУ, работало другое ведомство – Офис стратегических операций – орган, который выполнял миссии на Европейском театре, частично, покрывал Китай, Бирму и Индию.

Спецназовцы лично практически никогда не участвовали в боях, но вместе с тем – всегда были в центре событий. Они делали свою работу – но чужими руками:

вооружали протестное движение;

организовывали подпольные организации;

создавали лагеря для тренировки;

пользовались и услугами пропаганды – финансировали нужные им политические силы, распространяли листовки, где восхваляли нужного им кандидата или "топили" невыгодных персон.

За все время войны на спецов из Офиса стратегических операций по всему миру работали более 20 тысяч человек различного толка. После окончания войны ведомство распустили. Однако бывшие агенты получили новый шанс на продолжение дестабилизационных работ, ведь появилось ЦРУ.

ЦРУ

В 1947 году тогдашний президент США Гарри Трумэн подписал закон "О национальной безопасности" в рамках которого появилось ЦРУ. Первым директором ведомства стал контрадмирал Роскоу Гилленкоттер. Глава разведки начал набирать в ряды бойцов, которые занимались подрывной деятельностью во время Второй мировой.



Роскоу Гилленкоттер / Фото National ufo center

Бойцы спецподразделения ЦРУ участвовали в боях за Тибет

Точнее, помогали тибетскому движению сопротивления в 1950-х. Противостоять китайским коммунистам подпольщики не могли, поэтому присоединились США. Не без своих интересов, конечно же.

Они помогали молодежи создавать организации, профсоюзы, распространяли пропаганду, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. А кроме того, обеспечивали оружием и необходимой экипировкой для противостояния. Но несмотря на это, с приездом в 1970-х тогдашнего президента Никсона в Китай, Штаты прекратили помощь, чтобы не портить отношения с Поднебесной.

Пример Тибета не единственный

Параллельно с ним спецура участвовала в координации действий в Корейской войне. Они учили тамошних военных методикам десантирования и обстрелов. Обучали тактике боя на разных местностях. Главным акцентом противостояния стали бои на воде. Ребята из SEAL хорошо разбирались в этой сфере.

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SADовцы успели поработать во многих странах. Финансировали выгодные им общественные движения и политические партии, вмешивались в выборы и диктовали редакционную политику СМИ. В 1953 году приложили руку к падению режима в Иране.

Интересно! Кстати, на такие задания отправляли, скажем так, идеальных кандидатов. Чтобы вступить в ряды ведомства, боец должен был быть белым, гетеросексуальным мужчиной с боевым опытом за плечами.

В 1957 году SADовцы вооружили повстанцев в Индонезии, прислав им более 200 тысяч единиц огнестрела. А в 1980-х даже профинансировали фонды польского движения "Солидарность".

Структура SAD

В структуре SAD существует 2 главных отдела:

первый отвечает за тайные военные операции – обучение движению сопротивления, строительство тренировочных баз, планирование нападений и организация набегов; второй отдел делает фактически тоже самое, но в дипломатической плоскости.

В отличие от военных, о "политическом" подразделении в ЦРУ не говорят. Кто знает, возможно где-то в посольствах или среди иностранных советников президентов разных стран как раз и есть американские спецагенты, которые направляют политические игрища в нужные для Белого дома русла.

Вербовка людей

Спецагентов SAD учат как правильно вербовать людей. При этом, методики вербовки для каждой страны разные. Если речь идет о гражданах СССР, то вариантов 2:

кому-то нужно предлагать деньги, а кого-то переманить, нажав на проблемы идеологии;

если речь идет о Китае или КНДР, то в обмен на информацию могут предложить визу в США и убежище.

Как попасть в SAD

В ряды ведомства отбирают только бойцов из самых элитных подразделений США. Преимущественно туда попадают ребята из SEAL или же DELTA. Такие люди максимально подготовлены в вопросах ведения боя.

Все, что остается – натренировать их по методикам SAD. Их учат как правильно вербовать, как придумывать планы отступления, как анализировать полученную информацию и как правильно собирать ее самостоятельно.

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Кроме того, с ними работают психологи, учат различным приемам для ведения переговоров и диалогов. Пройдя весь курс тренировки, максимально подготовленных бойцов забрасывают в те места, где Штаты имеют свой интерес.

Свергнуть режим диктатора Садама Хуссейна

Публичное признание и в целом "популярность" SAD получили после ввода войск в Афганистан в 2001 году в рамках борьбы с терроризмом. Впоследствии Вашингтон направил их, вместе с другими спецслужбами и коалиционными силами, в Ирак. Задача – свергнуть режим диктатора Садама Хуссейна.



Садам Хуссейн / Фото АР

Кампания продолжалась с 20 марта по 1 мая. Руками задачи стали военные, мозгами – SAD и другие отделы ЦРУ.

SADовцы в Сирии против режима Башара Асада

В Сирии SADовцы работают с 2008 года и участвуют в различных рейдах и авианалетах. Несмотря на это, они никогда не работают как основное боевое крыло. Действуют только с целью предотвращения теракта, атаки или нападения соперника.

В 2011 году во время арабской весны, офицеры SAD готовили повстанческие группировки, которые боролись против режима Башара Асада. По состоянию на 2015 год таких офицеров в Сирии было примерно 50. Они учили сирийцев методикам борьбы против проасадовских войск.



Башар Асад / Фото SANA, AFP

Кроме дестабилизационной и шпионской деятельности за рубежом, разведчики SAD собирают развединформацию и у себя дома. Проще говоря, выполняют те функции, которые должны были бы делать другие, специально созданные для этого ведомства.

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Шпионили за своими

В конце 1960 годов SAD вместе с ЦРУ заподозрили в шпионаже за собственными гражданами. Тогда агенты заверили, что занимались этим лишь потому, что существовала внутренняя угроза для самого ведомства.

У подразделения SAD есть свой девиз – "третий вариант". Ведь когда ситуацию нельзя решить военным путем, а дипломатия не помогает, в ход пускают бойцов SAD у которых есть свои методы решения "конфликтных" ситуаций. И как показала практика, эти методы настолько эффективны, что мы о них почти ничего не знаем.