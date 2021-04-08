Специальное подразделение сил Министерства обороны Великобритании имеет за плечами 80 лет боевого опыта. SAS стал прародителем практически всех современных американских и европейских подразделений спецназа.

Если речь идет о тыловых войнах, освобождении заложников или диверсионных операциях – на задание отправляют ребят из Специальной авиадесантной службы. Это одно из самых уникальных, элитных и боеспособных подразделений не только в Британии, но и в мире. Им уступают даже американские "дельтовцы", ведь достигли они всего благодаря специалистам из SAS.

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Появление нового подразделения

Появилось подразделение в 1941 году благодаря шотландскому офицеру британской армии Дэвиду Стирлингу. Главная идея заключалась в том, чтобы максимально ослабить шансы соперника – нацистской Германии – на столкновение в открытом бою.



Дэвид Стирлинг / Фото Википедии

Пока бойцы регулярной армии сражались бы с немцами на главном фронте, подразделение Стирлинга тихо делало бы свои дела в тылу. Идею быстро одобрили в командовании. Однако разгоняться тоже не стали. На старте в команду новосозданного подразделения вошли 5 офицеров и 60 солдат. И первоначально они назывались "Отрядом L", что означало воздушные войска. Это было своеобразной приманкой для соперника. Ведь кроме воздуха, эти ребята умело упражнялись с заданиями и на суше. Группу из 65 человек тренировали несколько недель. Их обучали всему, что могло понадобиться в бою против немцев:

в воздухе;

на суше;

в воде.

Пытались сделать из них универсальных солдат. Как покажет история, путь у этих воинов будет непростым, но невероятно эффективным.

Стирлинг был членом подразделения, которое отправляли в атаку. Привлекали максимально большое количество людей, а он считал, что для достижения успеха большая команда не нужна. Главное – секретность. Тогда можно провернуть гораздо больше трюков. Маленькие группы людей могли проникнуть глубже,

– рассказал бывший член SAS Майк Садлер.

В 1941 году, когда Вторая мировая была в самом разгаре, время на тренировку и подготовку было на вес золота. Действовать надо было быстро.

Провальная первая операция SAS

Поэтому первая миссия у SAS состоялась менее чем через 5 месяцев после создания. Операция получила название "Крестоносцы". Ребята должны были десантироваться на вражескую территорию и выполнить задание по ликвидации воздушных судов соперника. Но полученного опыта с тренировок было недостаточно. К тому же помешали и погодные условия, с которыми новые члены подразделения еще не сталкивались. И не знали, как правильно десантироваться в сильный шторм. Впрочем они все равно прыгнули с парашютом. И это стало роковой ошибкой.

Из 65 человек треть так и не вернулась. Немцы их перебили или забирали в плен, из которого большинство бойцов так и не вернулось.

"Задача следующая – десантироваться на 2 главных аэродрома и взорвать на нем как можно больше самолетов. Но когда мы начали прыгать с парашютами, оказалось, что погода ухудшилась. Было впечатление, будто начался ураган", – вспомнил бывший член SAS Майкл Садлер.

Он отметил, что военные все равно прыгнули. Но никто не приземлился там, где планировалось, а всех разбросало.

Хоть первая операция и потерпела неудачу, но дала толчок к реформам и реорганизации. В ряды ведомства набрали новых людей. Преимущественно тех, у кого уже был серьезный боевой опыт за плечами.

Справка. SAS, кстати, появилась как вспомогательное крыло в Северо-Африканской кампании. Поэтому первые их боевые действия были именно в том регионе.

Реабилитация в Ливии после неудачной спецоперации

И вот следующая миссия – в Ливии. Задача была похожа на первую командировку – уничтожить вражеские самолеты, чтобы исключить шансы соперника на использование помощи или резервов. Передвигаясь по взлетной полосе на пикапах с пулеметами, они расстреливали цели. Ценой 2 человеческих жизней и 3 джипов им удалось уничтожить 60 ливийских самолетов. Реабилитация после провала первой миссии была успешной.

Бойцы доказали, что такое ведомство просто необходимо в рядах британского Минобороны. Их начали использовать практически во всех британских военных кампаниях в течение Второй мировой.

С самого начала мы знали, что создадим успешное, эффективное подразделение, которое будет качественно выполнять задачи. И нам удалось. Сначала это было как бы царство бродяг, которые слышали задание и шли его выполнять,

– отметил основатель SAS Дэвид Стирлинг.

Но выполняли это все максимально успешно.

Но после окончания войны SAS расформировали. В руководстве решили, что потребность в тыловых подразделениях специального назначения отпала. Война закончилась, угроза исчезла. Но в 1947 году началась новая война – Холодная. О SAS заговорили снова. И работы для них нашлось немало.

Бойцы подразделения заявили о себе в Могадишо, Малайзии, Аргентине, на Фолклендских островах, в странах Африки и даже принимали участие в боях за Персидский залив.



Бойцы спецподразделения SAS / Фото Imperial War Museums

Их воспитала война, поэтому эти ребята прекрасно справлялись с поставленными задачами. Что интересно – обо всех их сражениях и участии в конфликтах не говорили ни политики, ни в Минобороны. О существовании подразделения вообще даже никто и не знал. И такой метод сработал.

Чем меньше лиц знало о существовании специального ведомства в рядах британских военных, тем успешнее были их спецоперации. И тем больше шансов на успешное выполнение поставленных задач.

Как мир узнал о существовании SAS

О существовании SAS британцы да и мир в целом узнали значительно позже. В 1980 году в Лондоне 6 террористов захватили заложников в посольстве Ирана. 26 человек держали в плену с 30 апреля по 5 мая. Сначала британские правоохранители пытались вести переговоры.

Но террористов это мало интересовало. Они требовали освободить своих людей из тюрем и организовать возможность для отхода. Хотели покинуть королевство. Полицейские и спецназ на диалог не пошли.

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И тогда они убили одного из заложников. Его тело выбросили с верхнего этажа здания. Далее прозвучал ультиматум: если британское правительство не будет выполнять требований – террористы будут убивать по одному человеку.

Выполнить требования – значило выпустить на волю террористов. Поэтому в правительстве пошли на крайний шаг, и привлекли бойцов SAS. Операция по освобождению пленных длилась чуть менее 20 минут. В течение этого времени они успели вывести всех заложников из здания и расстрелять 5 террористов.



Бойцы SAS штурмуют посольство Ирана / Фото National Army Museum

Одного так и оставили живым – для допроса. Позже его бросят за решетку на 27 лет. Лондонский инцидент пролил свет на существование ранее тайного ведомства. О SAS заговорил весь мир. Правительству пришлось признать не просто факт того, что такое подразделение есть, но и то, что бойцы участвовали в конфликтах по всему миру.

"Я считаю, что мы провалили задание. По меньшей мере потому, что один из заложников погиб во время стрельбы. Нам приказали вывести их невредимыми, а террористов привести в участок. После того, как у нас не получилось, туда запустили бойцов SAS. Они сделали то, чего мы не смогли", – прокомментировал участник переговорной группы Макс Вернон.

Контртеррористическое подразделение SAS считают одним из лучших

В рядах SAS есть контртеррористическое подразделение. Сегодня его принято считать одним из самых мощных и эффективных в мире. Бойцов специально тренируют для борьбы в городах. Снайперов учат ликвидировать цели, которые прячутся в труднодоступных местах. Штурмовые подразделения могут за считанные минуты провести операцию.

Бойцы именно этого подразделения спасали заложников в 1980 году. Появилась такая структура еще в 70-х годах. Причин было несколько. Но главных – 2:

Олимпиада в Мюнхене в 1972 году , когда в результате неудачной операции немецких спецслужб погибли 11 заложников. Уже тогда в Британии задумались над тем, что террористическая угроза постоянно растет и когда-то доберется и до Королевства.

, когда в результате неудачной операции немецких спецслужб погибли 11 заложников. Уже тогда в Британии задумались над тем, что террористическая угроза постоянно растет и когда-то доберется и до Королевства. в 1979 году в Тегеране режим иранского лидера Хомейни захватил 60 человек, освобождение которых тоже обернулось катастрофой. Никто не погиб, но люди провели в плену более года.

Поэтому к возможным провокациям и терактам британцы подготовились заранее. Бойцов тренируют не просто штурмовать, но и вести бой на ближних дистанциях, учат правильно планировать операцию, готовить планы отступления и так далее. При этом в случае неудачи всегда могут подстраховать снайперы, которых размещают по всему периметру. У террористов нет шансов на побег. 2 варианта: их либо захватят, либо убьют.

Бойцы SAS участвуют не только в диверсионных операциях в тылу. Они также борются на передовых – против терроризма. В 2001 году вместе с США британцы отправили в Афганистан своих бойцов на борьбу против глобального терроризма.

Их главные враги:

талибы;

Аль-Каида;

ИГИЛ.

В рамках этого противостояния SAS использует свои новейшие секретные технологии. Ведь террористы нередко используют засады и прячут бомбы среди мирного населения.

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Сколько спецназовцев отдали свои жизни в битве с террористами, не сообщается. Правительство хоть и признает присутствие SAS в горячих точках, но о потерях не отчитывается.

SAS – это очень высокие стандарты. Чтобы достичь и поддерживать их, стоит много тренироваться. Ведь этих ребят отправляют на самые разные задания. А там – прыжки с парашютами, плавание, горы. Они должны лазить по зданиям и еще много других вызовов,

– сообщил исследователь Рис Болл.

Адские методы тренировки бойцов

Что касается методов тренировки, то их можно назвать просто адскими. Далеко не всем удается пройти полный курс хотя бы отбора. В самом начале отсеиваются 90% кандидатов. Все начинается с марш-бросков в лесистых местностях Британии.

Все направлено на то, чтобы выжать из физического и морального состояния кандидатов максимум. Его не могут пройти даже те бойцы, у которых за плечами годы командировок в горячие точки. Желающим стать бойцом SAS вручают рюкзак, напакованный кирпичом. Вместе с этим грузом надо пройти несколько холмов, несколько гор, леса, воду. Ежедневно дистанция увеличивается, а в рюкзак докидывают вес.



Тренировка бойцов SAS / Фото Getty Images

В программу тренировок также включены упражнения с оружием. На любом отрезке дистанции кандидатам могут вручить оружие и на ходу заставляют его разобрать, объяснить принцип действия и собрать снова. Те 10% людей, которые пройдут все испытания, отправляются на 5-месячный курс подготовки. Там из регулярных военных их превратят в элитных бойцов.

Их обучат методам борьбы в горах, джунглях, на воде, под водой и на суше. Бойцы SAS способны сражаться на любой местности. И это уже не говоря об их психологической подготовке.

Обратите внимание! В течение курса их постоянно вгоняют в стрессовые ситуации. Например, связывают и надевают наушники, в которых на всю громкость раздается тяжелый рок, чередующийся с детским завыванием. А после этого перед курсантом ставят задачу. Главное требование – выполнить как можно быстрее и при этом качественно. Оценив реакцию и поведение, психологи определяют – пригоден ли человек к дальнейшему прохождению курса.

Фактически спецслужба SAS проложила дорогу к такому виду противостояния, как тыловая война. Конечно, что диверсионные операции проходили и во время Первой мировой, и перед ней. Но SAS стали теми бойцами, которые доказали, что использование небольших групп для выполнения задач – это эффективный инструмент в любом конфликте.

Влияние британского SAS на другие страны и гендерное равенство в спецподразделении

После Второй мировой многие страны перебрали модель SAS, и создали собственные подразделения:

Бельгия;

Франция;

Филиппины;

Ирландия;

США, чья "Дельта" появилась лишь благодаря тому, что их лидер Чарльз Беквит вдохновился работой британских коллег;

израильское подразделение Сайерет Маткаль, занимавшееся поиском и ликвидацией террористов после Олимпиады в Мюнхене.

Каждое из созданных подразделений сегодня считается успешным, и участвует в противостояниях по всему миру.

О SAS сегодня известно гораздо больше, чем 40 лет назад. Информация о подразделении начала всплывать на поверхность после захвата посольства в Лондоне. Однако о каких-то конкретных деталях говорить рано.Минобороны мастерски скрывает такие данные. Из известного – методики тренировок и количество. SAS имеет 3 полка, в каждом из которых не более 600 человек. При этом каждый полк имеет собственные подразделения и ветви – начиная от обычных инженеров до бойцов высочайшего класса.

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До недавнего времени в рядах спецслужбы совсем не было женщин. Лишь в 2018 году Минобороны несколько изменило правила и методики тренировок, чтобы женщины могли попробовать свои силы. При этом отбор и курс подготовки легче не стали. В этом ведомстве нет никаких гендерных "поблажек". Звание бойца SAS можно заслужить только выносливостью и тяжелым трудом.



С 2008 года женщины могут проходить отбор в SAS / Фото Getty Images

SAS – уникальное явление даже для спецслужб всего мира. Они не только стали образцом для многих подразделений, но и коренным образом изменили методы борьбы. Показали миру, что такое битвы в тылу и продемонстрировали, как можно в любом противостоянии навязывать свои правила игры.

SAS всегда держат первенство. И об этом, кстати, свидетельствует их девиз: "Смелый побеждает".