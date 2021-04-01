Кубинский ракетный кризис в 1962 году, карибский кризис или же – самая высокая точка Холодной войны. В течение 15 дней человечество наблюдало за тем, как Соединенные Штаты и Советский Союз – 2 сверхдержавы – готовились нанести друг другу ядерный удар.

Все из-за кубинского диктатора Фиделя Кастро, который сблизившись с Москвой, рассматривал коммунизм как надежную идеологию, а Кремль – как влиятельного союзника и мощного игрока на политической арене. Об этом – читайте дальше.

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В СССР кубинцы видели защитника, а вот в США и странах Европы – коммунистов с их боеголовками – рассматривали как угрозу цивилизованному миру. Вся планета замерла в ожидании третьей мировой войны.

Это было противостояние не только двух идеологий, но и двух крупнейших в то время мировых лидеров. Сына миллионера – Джона Кеннеди и сына рабочего – Никиты Хрущева.

Приход Кастро к власти

В 1959 году к власти на Кубе пришел Фидель Кастро. В результате революции, победу в которой одержали партизаны, предыдущий диктатор Батиста покинул свой престол. Кастро приветствовали как новую надежду, победителя.



Фидель Кастро / Фото Inance

Практически сразу же он начал вводить свои правила игры. Все американские компании и корпорации – национализировали. Куба больше не союзник для США. Новыми партнерами стали "друзья" из Москвы.

Вашингтон такой расклад дел явно не устраивал. Они пытались ограничить любые торговые и партнерские отношения с кубинцами. В 1959 году начали с военно-технической сферы.

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Но это, как оказалось, не было проблемой для Кастро. Нового поставщика оружия он нашел в Кремле. На Кубу шли не только экипировка или малокалиберное оружие – говорилось о ракетах ядерного масштаба. Разместив их на Кубе, у "советов" был бы весомый аргумент перед штатами.

Идеальный порядок для Кубы, но не для США. Заигрывание Кастро с коммунизмом и его ненависть ко всему американскому – заставили чиновников в Белом доме и в Пентагоне задуматься над тем, что делать с режимом Кастро.

В США действовали военными методами

Главный тезис звучал так: Куба – это проблема военная, а не политическая. Поэтому, 4 марта 1960 года в порту Гаваны, столицы Кубы, прогремел взрыв. Рванул теплоход "Ла Кубра". Сотня человек погибли на месте. Более 200 получили ранения. Последствия взрыва разгребали больше недели времени.

Встал вопрос – кто мог это сделать? Официальной версии не существует до сих пор. Но учитывая обстоятельства времени, в частности отношения между Кубой и США, сторонники Кастро сразу же начали трактовать этот инцидент как теракт со стороны американских спецслужб. Ни в Белом доме, ни в Пентагоне обвинений не признали. Хотя исследователи считают, что именно тот инцидент спланировали спецслужбы, чтобы использовать его как повод для военного вторжения на Кубу.



Взрыв теплохода / Фото cadenagramonte

До сих пор главными фигурантами дела о взрыве теплохода считают ЦРУ. Однако в ведомстве информацию об этом не комментируют. Даже после того, как документы о тайных планах Вашингтона против режима на Кубе рассекретили – там не было никаких данных о причастности ЦРУ к подрыву теплохода.

"Операция в заливе Свиней"

А вот к чему сотрудники ЦРУ причастны точно – так это к спланированной операции по свержению режима Кастро.

Апрель 1961 года. На Кубе планируется масштабное восстание. В историю те события войдут как "Операция в заливе Свиней". Это был громкий провал ЦРУ.

В целом ситуация должна была выглядеть так, якобы в стране началась гражданская война, а Штаты просто встали на сторону противников Кастро. Но в реальности все кардинально изменилось. ЦРУ не спрогнозировал ход битвы.

Кубинцы сбили американские самолеты, перебили партизан, некоторых взяли в плен, других в тюрьму. А после того, как все закончилось в ООН еще и осудили США за вмешательство на Кубе. Поэтому операцию в заливе Свиней называют одной из самых провальных в истории ЦРУ.

Операция "Нортвудс"

В 1962 году на стол президента Кеннеди лег план, получивший название операция "Нортвудс". Придумали его в министерстве обороны. Его суть – подготовить американцев к вторжению на Кубу.

Но зайти туда просто так, военные тоже не могли. Надо придумать причину. Идея просто гениальная: убивать, калечить и терроризировать своих же граждан, чтобы затем обвинить в этом кубинцев.

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Так, атака на режим Кастро и коммунизм будет оправданной. Конец Кастро означал бы и конец коммунизма. В план военных входили атаки на гражданских американцев, теракты на американских базах. Затопление кораблей и теракты в Вашингтоне.

Кеннеди план считал слишком радикальным и отказался подписывать указ о начале работы. Идею "Нортвудс" спрятали на века. В рамках этой операции американцы не совершили ни одной запланированной атаки. По крайней мере, так утверждают.

План "Б"

В арсенале американских спецслужб был еще один план свержения режима Кастро – операция "Бинго". Этот вариант предусматривал подстройки терактов на фабриках и заводах. После взрыва, Вашингтон под руководством защиты национальных интересов и для устранения угрозы национальной безопасности – вводит на остров своих военных и разбирается со сторонниками Кастро. Но после трагедии теплохода "Ла Кубра" – существовал риск раскрытия плана.

Кроме атаки на американские предприятия на Кубе, операция "Бинго" предусматривала и подставной теракт на военной базе США в Гуантанамо. Одного убийства или небольшого взрыва было бы достаточно для того, чтобы начать полномасштабную операцию против кубинского диктатора.

Другие планы свержения режима Фиделя Кастро

Кроме "Бинго" и "Нортвудса" президенту предложили еще 2 плана свержения режима Фиделя Кастро.

Один из них – операция "Грязный трюк" – планировалось устраивать провокации от имени кубинцев на территории США.

План "Мангуст". Программу запустили в 1961 году. Руководил ею генерал Эдвард Ленсдейл. В рамках этой операции спецслужбы подмяли под себя пропаганду. Пытались очернить репутацию Кастро. Они печатали в газетах заказные статьи, издавали книги, крутили экспертов на радиоэфирах и телепередачах.



План "Мангуст" / Фото Ralph Crane Bettmann, Contributor

Мир ждал, кто первым нажмет ядерную кнопку

Между тем ситуация вокруг карибского кризиса только нарастала. Кастро превращался во все более агрессивного игрока. Москва активно этому способствовала. Точкой невозврата стало размещение американцами ракет в Турции, которые за 8 минут могли долететь до Москвы или Ленинграда.

Поэтому в Кремле разместить собственные ядерные боеголовки решили у товарища Кастро. СМИ Соединенных Штатов активно раскручивали тему о возможном начале Третьей мировой. Во всем обвиняли Кубу и СССР. В стране гуляла истерия. А вот в СССР народ оставался спокойным. Им хоть и говорили о возможном начале войны, и в новостях показывали противостояние Кубы и США. Будто эта война их не касалась.

В июле 1962 года на Кубу отправились первые советские корабли. Они повезли работников, технику и все необходимое для строительства специальных полигонов, на которых будут базироваться ракеты. Как покажет время – этот проект будет успешным. И даже очень. Американцы корабельные потоки пропустили.



Ракетные полигоны / Фото Function

Советская пропаганда использовала это событие, как демонстрацию своего верховенства и хитрости. Мол, нам удалось обойти, обыграть и обмануть американские спецслужбы.

В октябре советские ракеты уже успешно стояли на своих кубинских точках. Стали понятны 2 вещи:

первая – планы с терактами, которые придумали американцы – провалились;

вторая – теперь просто так зайти и свергнуть режим в стране невозможно. Нужно было думать, что делать дальше.

Выбора особо не было. Пентагон должен был найти ядерные объекты и отталкиваясь от этого придумать план контратаки в случае угрозы. Для этого над Кубой летали десятки разведывательных американских самолетов. Кубинцам даже удалось сбить один.

Если хоть одна ядерная ракета вылетит с Кубы в сторону любого Западного государства, мы будем расценивать такой шаг, как прямую агрессию против Соединенных Штатов. Вы должны понимать, что в таком случае – рассчитывайте на удары,

– не терял время и четко дал понять Джон Кеннеди.



Джон Кеннеди / Фото Esquire

Заявление в ответ от "советов" прилетело на следующее утро. В Кремле ясно дали понять, что убирать свои ракеты не собираются.

Обе страны начали готовиться к полномасштабным боевым действиям. Флот спущен на воду, бронетехника готова, авиация готовится к взлету. Но главное – оба лидера замерли в ожидании и раздумьях – кто первый нажмет на ядерную кнопку.



Кто первым нажмет ядерную кнопку? / Фото Wikimedia

Когда противостояния на море было уже почти не избежать от Хрущева прилетело предложение – США забирают свои ракеты из Турции, а "советы" – с Кубы.

Конец кризиса

Карибский кризис закончился 28 октября 1962 года, а уже в 1968 году на свет появился "Договор Тлателолько" – международный акт о создании безъядерной зоны на территории Латинской Америки и Карибского бассейна.

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Ни Штаты, ни остальной мир, даже после окончания карибского ракетного кризиса – не знали о существовании секретной террористической программы США. Первая информация о тайном терроризме американских спецслужб начала появляться только в 1997 году на телеэкранах.

Карибский кризис показал миру истинное лицо двух тогдашних сверхдержав. А заодно – на что способны спецслужбы ради достижения своих целей. Когда стоит вопрос спасения жизни миллионов, они готовы пожертвовать тысячами. Пусть даже и жизнями своих же граждан.