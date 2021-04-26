Захват союзниками "Энигмы" и создание ударно-поисковых групп уменьшило эффективность немецких "волчьих стай". Проигрыш Третьего Рейха в битве за Атлантику был неизбежным.

Весной 1941 года немецкая субмарина U-110 караулила за конвоями в Северной Атлантике. Ее капитаном был легендарный подводник Фриц-Юлиус Лемпа.

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Начало конца для "волка" Кригсмарине

Он 9 мая торпедировал 2 британских торговых корабля. Для "морского волка" Кригсмарине это было начало конца. Уже через несколько часов охотник превратился в жертву, а знаменитый капитан стал антигероем.

Два эсминца и фрегат, которые сопровождали британский обоз догнали U-110 и атаковали его глубинными бомбами.

Но капитан Лемпа не хотел обрекать на гибель 45 человек и дал приказ подняться на поверхность. Британские суда зажали сумбарину в петлю и продолжили обстрел. Подводная лодка начала заполнять вода и Лэмп приказал покинуть ее. Большинство членов экипажа подобрали британцы.



Фриц-Юлиус Лемп / Фото из Немецкого федерального архива

Какова судьба капитана

Загадочной остается судьба капитана:

по одной из версий, Лемпа подобрали на эсминец "Бульдог". Но когда немецкий ас увидел, что его субмарину не затапливают, а хотят буксировать, то бросился назад и англичане его застрелили;

другая версия прозаичнее. Капитан ударился головой о палубу, получил травму, из-за чего не смог удержаться на плаву и утонул.

"Я поплыл в другом направлении и не мог видеть, что произошло. Единственное, что я точно знаю: больше мы его (капитана – 24 канал) никогда не видели", – рассказал член экипажа U-110 Джордж Хогель.

Легендарная шифровальная машина

U-110, который так и не пошел ко дну, сыграл важную роль в судьбе битвы за Атлантику. Перед эвакуацией экипаж не уничтожил секретные документы и оборудование. Так в руки союзников попал экземпляр легендарной шифровальной машины "Энигма".

Это помогло криптоаналитикам существенно продвинуться во взламывании ее кодов. Первыми над разгадкой секретов "Энигмы" начали работать еще задолго до войны специалисты из польского Бюро шифров – математики Познанского университета.



Шифровальная машина "Энигма" / Фото из Википедии

После начала Второй мировой работа над взломом "Энигмы" перешла в центр британской разведки Station-X, впоследствии известный как Bletchley Park. Время от времени, немцы вносили изменения в конструкцию "Энигмы", что отбрасывало союзных криптографов на несколько шагов назад. И вот U-110 отдала в руки алиянтам козырь в этой криптовалюте.

По словам кандидата исторических наук из "Львовской политехники" Романа Кузьмина, фактически с 1943 года из-за этого немцы несли огромные потери. Британцы узнавали маршруты следования "волчьих стай".

Так, за один день Германия "подарила" своим противникам экземпляр "Энигмы" и потеряла опытного офицера, который потопил 19 кораблей. К 1943 году погибли также:

Лотар фон Арно де ла Перьер;

Гюнтер Прин;

Иоахим Шепке;

Йохан Морр.

Потеря подводных асов Кригсмарине, которые были символами для Третьего Рейха, подорвала уверенность немцев. Также на субмаринах не хватало рядового состава.

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В 1942 году британский адмирал Макс Хортон наладил работу противолодочных ударно-поисковых групп. Они оказались очень эффективными в борьбе с "волчьими стаями". Хортон организовал систему групп поддержки или так называемых Групп убийц охотников.

Англо-канадские и американские экипажи не только охраняли конвои, а могли при необходимости оставлять их на длительное время, чтобы преследовать субмарины противника. Но основную роль сыграла авиация. Самолеты постоянно прикрывали торговые корабли с прибрежных баз и авианосцев.

Американцы, которые вступили в войну в 1941 году, спускали на воду больше кораблей, чем немцы могли физически потопить. И это при том, что основную долю флота американцы сосредоточили на Тихом океане. Ведь для них, борьба с Японией была не менее важной, чем противодействие Германии.

"В какой-то момент американцы играли в битве за Атлантику по бразильской футбольной системе: вы потопите, сколько сможете, а мы проведем, сколько захотим", – отметил военный историк Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины Василий Павлов.

Самый известный трофей Группы убийц охотников

Стратегическое значение имели и бомбардировки британцами и американцами портов и заводов Третьего Рейха и оккупированных им территорий. Угроза с неба уничтожала волков Кригсмарине, даже не давая им выйти из баз.

В середине мая 1944 года подводная лодка U-505 отправилась на охоту к западному побережью Африки. Экипаж не подозревал, что уже через несколько недель его судно станет одним из самых известных трофеев Группы убийц охотников.

Военная служба U-505 складывалась драматично. Сперва она совершила несколько успешных походов, но потом началась черная полоса.



U - 505 / Фото из Википедии

Во время пятого похода U-505 повредили британские эсминцы. Далее субмарина несколько раз возвращалась с боевых заданий из-за различных технических неисправностей. Коллеги начали насмехаться и написали на стене "Охотничьи угодья U-505 — здесь".

Когда во время десятого похода англичане атаковали лодку глубинными бомбами, у капитана Петера Чеха случился нервный срыв и он застрелился. Его место занял Харальд Ланге.

Роковой двенадцатый поход

Двенадцатый поход стал для подводной лодки роковым. Он сам стал добычей амбициозного американского офицера Даниэля Геллери, возглавлявшего группу охотников.

Он первым начал отправлять самолеты в ночные рейды по Атлантике. Это было рискованно, но эффективно. Ведь ночью субмарины поднимались на поверхность, чтобы подзарядить батареи.

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U-505 продолжили преследовать неудачи. Субмарина не могла подзарядиться из-за неисправной радиотехники. Как только судно пыталось подняться, радар сообщал об опасности. На самом деле, он фиксировал сигналы кораблей, которые были слишком далеко.

Однако, в полдень 4 июня U-505 столкнулся с реальной угрозой. Его атаковали американцы. U-505 погрузился и выбросил приманку, которую сразу же обстрелял эсминец. Но долго водить американцев вокруг пальца не удалось. Уже через минуту подводная "лодка-неудачник" вздрогнула от точного попадания глубинной бомбы.

Субмарину поглотила тьма, руль вышел из строя, в пробоину прорывалась вода. Капитан не хотел превращать судно в братскую могилу и приказал эвакуироваться. Немцы так спешили, что даже не заминировали субмарину. Правда, один моряк открыл кингстон. Но американцы, оперативно добравшиеся до судна, не дали ему затонуть.

Отметим! С U-505 американцы забрали 500 килограммов немецких шифровальных инструкций и карт. В целом – 9 мешков тайных документов. А еще, подняли на поверхность 2 экземпляра "Энигмы".

Ценная находка изрядно пощекотала нервы командованию антигитлеровской коалиции. Через 2 дня должна была состояться высадка в Нормандии. Поэтому союзники боялись, что немцы узнают о захвате "Энигмы" и сменят шифры.

"Мы шли в Дакар, были всего в нескольких сотнях миль от африканского побережья. Но там было немецкое посольство. Мы могли увидеть захваченную сумбарину, а нам надо было сохранить это в тайне. Поэтому мы резко изменили курс и направились за 2 тысячи миль на Бермуды", – поделились боцман и машинист Группы 22.3 Уэйн Пикельс и Зенон Лукосьюс.

U-505 – символ неизбежного поражения

Из Бермудов секретные материалы отправили в Вашингтон. Среди них были карты, благодаря которым разведка алиянтов могла узнавать точное местонахождение лодок Кригсмарине в Атлантике. U-505 стала символом неминуемого поражения подводного флота Третьего Рейха.



U - 505 / Фото Джереми Атертона из музея в Чикаго

Черный май для Третьего Рейха

Со второй половины 1943 года успехи охотников Кригсмарине все больше сходили на нет. В последний месяц весны того года немцы потеряли в Атлантике 34 субмарины. Цифра была катастрофической для флота Третьего Рейха.

Тот период назвали "Черным маем". И уже тогда Дениц, который возглавил военно-морские силы Третьего Рейха, сказал: "Мы проиграли битву за Атлантику". Несмотря на это, немцы еще предприняли несколько попыток модернизировать подводные силы, чтобы удержаться на плаву.

"Внедряли самонаводящиеся акустические торпеды для потопления транспортов, использовали так называемый шнорхель. Это труба, которая поднималась и позволяла подводной лодке делать забор воздуха, не поднимаясь на поверхность", – рассказал Кузьмин. Однако было слишком поздно. Историк отметил, что колоссально не хватало сырья, ресурсов, потеряли много людей.

Заметим! Германия за Вторую мировую войну потеряла почти 800 подводных лодок, 700 из них (почти 90%) потеряли в боях за Атлантику.

Успехи на сухопутном театре действий подкрепили позиции альянтов в море. После операции "Оверлорд" и потери немцами атлантических баз в Нормандии, борьбу в океане продолжали уже "одинокие волки" Кригсмарине, а не "стаи".

Битва продолжалась до капитуляции Германии

Битва за Атлантику продолжалась до самой капитуляции Германии. Последней потопленной акулой Кригсмарине, стала U-320. Ее ликвидировал американский бомбардировщик "Каталина".

Лишь за несколько часов до сдачи Третьего Рейха 8 мая 1945 года волки Гитлера в последний раз оскалили зубы, торпедировав 3 норвежских грузовых судна.

Битва за Атлантику во Второй мировой войне потеряла более 70 тысяч моряков союзников. На дно ушли 3,5 тысячи торговых судов и 175 боевых кораблей. Океан похоронил 30 тысяч немецких моряков и почти 800 субмарин Кригсмарине.

После того как Германия капитулировала, ее флот все еще насчитывал почти 1,5 сотни боеспособных субмарин. Алиянты сперва устроили победный парад. Трофейные лодки проводили через английские порты и снимали ценное оборудование. Наконец их пришвартовали в:

Северной Ирландии;

Шотландии.

Операция "Дедлайт"

Подводные охотники Гитлера, которые раньше "сеяли ужас" в океане, стали ненужными. Победители не планировали использовать U-боты по назначению. И с ноября 1945 по февраль 1946 года затопили большинство захваченных судов.

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Операция получила название "Дедлайт". Союзники сохранили и поделили между собой лишь несколько субмарин, которые впоследствии использовали как мишени для тренировок. А знаменитая U-505 и U-995 из грозного оружия превратились в музейные экспонаты.