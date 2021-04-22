В Битве за Атлантику единственным способом для союзников защитить свои торговые суда стали морские конвои. Охотиться за ними командование Кригсмарине отправляло целые "волчьи стаи" из субмарин.

В начале осени 1942 года немецкие подводные лодки появились у берегов Африки. "Волчьи стаи" Кригсмарине вели охоту за кораблями союзников. Про самый успешный период подводной охоты немцев – читайте далее.

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Охота на крейсер "Лакония"

Капитан U-156 Вернер Хартенштейн приближался к личному рекорду. Тоннаж потопленных им судов составлял почти 100 тысяч тонн. Вдруг дозорный доложил, что видит дым. Субмарина увеличила скорость и пошла наперерез британскому вспомогательному крейсеру "Лакония".

Лайнер отправился в роковой поход 12 августа. "Лакония" вышла из Суэцкого канала и должна была добраться до Великобритании аж в обход Африки.

Маршрут лайнера / Фото naval-history

"Лакония" перевозила почти 2 тысячи итальянских военнопленных, которых конвоировали полторы сотни поляков. Также были британские пассажиры и экипаж.

Дождавшись ночи, немецкая субмарина выпустила в британский лайнер 2 торпеды близ Фритауна – столицы современной Республики Сьерра-Леоне. "Лакония" начала клониться, и за 3 с половиной часа вода полностью поглотила судно.

Когда капитан Хартенштейн понял, что на борту торпедированного судна есть союзники-итальянцы, то бросился спасать пострадавших, доставая из воды не только военнопленных, но и британцев и поляков.

U-156 подобрал около 400 пострадавших. 16 сентября над подлодкой пролетел американский "Либерейтор". Через полчаса Liberator вернулся и сбросил 5 или 6 бомб. Лодка чуть не пошла ко дну.

"Приказ Лакония" или "Тритон ноль"

Атаки американцев ужасно разозлили командующего подводным флотом Третьего Рейха Карла Деница. Через несколько дней он издал так называемый "Приказ Лакония" или "Тритон Ноль".

Своим приказом Дениц запрещал спасать экипажи затопленных кораблей, помогать противникам шлюпками, провизией или водой. Спасать позволяли лишь тех утопленников, которые владели ценной информацией. Также можно было брать в плен капитана и главных механиков.

Затопленный корабль / Фото whyy.org

Так немцы, которые после инцидента с Атенией в 1939 пытались соблюдать призовое право, теперь вновь возобновили неограниченную подводную войну.

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Тактика морских конвоев

Чтобы противостоять нападениям "волчьих стай" Кригсмарине, союзники начали применять тактику морских конвоев. Торговые суда, перевозившие провиант, оружие, оборудование, шли большими группами. А для защиты их сопровождали боевые корабли.

Особенно суровыми условиями отличались арктические конвои, которые были жизненно необходимыми для СССР. Они были самым быстрым, но самым опасным способом обмена грузами между Америкой и Советским Союзом. На протяжении всего пути их прикрывали ВМС Британии, а с приближением к СССР присоединялись силы советского Северного флота.

Катастрофа для PQ-17

В июле 1942 года арктический конвой PQ-17 пробирался через суровые воды Баренцева моря, а это была территория морского монстра Третьего Рейха – линкора "Тирпиц". Он обустроил логово в скандинавских фьордах. Страх перед охотником Кригсмарине так давил на командующего арктическими конвоями Дадли Паунда, что он принял решение, которое обернулось катастрофой для PQ-17.

Получив сообщение от норвежских криптографов, что "Тирпиц" снялся с якоря, Паунд дал приказ рассеяться. А эсминцы, сопровождавшие морской обоз, отозвал, чтобы атаковать "Тирпица".

Паунд дал приказ рассеяться / Фото Wikimedia

Как оказалось, информация об угрозе была неточной. Торговые суда оказались без прикрытия и стали беззащитными мишенями для немецких субмарин и авиации. Ледяная вода Баренцева моря похоронила 25 из 35 кораблей конвоя и полторы сотни моряков.

Интересно. В целом арктические конвои были высокоэффективными. За всю Вторую мировую немцы сумели потопить лишь 6% судов с ленд-лизом. Сквозь суровые погодные условия и под прицелом сил Кригсмарине союзники перевезли 4 миллиона тонн грузов в СССР. В частности, 5 тысяч танков и 7 тысяч самолетов.

Тактика "волчьих стай"

Тактика "волчьих стай" заключалась в групповом нападении на конвои. У-боты разворачивались в так называемую "завесу". Заметив цель, капитан лодки сообщал его координаты в сухопутный координационный центр.

5 таких центров для поддержки кораблей Кригсмарине размещались на побережье оккупированной Франции:

в Бордо,

Лорьяне,

Бресте,

Ла Рошели,

Сен-Назере.

Оттуда остальным субмаринам сообщали об обнаруженном конвое. Постепенно волчья стая приближалась и сжимала в кольцо конвой. Субмарины атаковали сразу несколько судов, заставляя противника распылять силы.

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В то же время спасение утопленников отвлекало от преследования нападавших. Немцы нападали обычно ночью. На поверхности волн их лодки имели более высокую маневренность. У-боты атаковали не только торпедами, но и пушками.

После капитуляции Франции немцы получили прямой выход в Атлантический океан и теперь подводные лодки могли охотиться дольше. На французском побережье Дениц построил доки с бетонными стенами шириной до 7 метров и с бронированной дверью. Они стали надежным местом для ремонта и заправки субмарин и дополнительным фактором уверенности для волчьих стай.

Период с 1940 до 1941 годов немцы называли "счастливым временем" для Кригсмарине. За один месяц тогда удавалось топить 150 – 200 тысяч брутто тонн. Немецкие подводники были элитой вооруженных сил Третьего Рейха. Дома их встречали как героев.

Самая результативная охота

Местом, где морские волки Гитлера всегда имели, чем поживиться, был залив Святого Лаврентия, где конвои собирались перед тем, как отправиться из Канады в Великобританию.

Самая результативная охоты акул Кригсмарине в Заливе Святого Лаврентия была летом 1942 года. Однако, когда эффект неожиданности развеялся, немцы туда почти не наведывались. Всего им удалось потопить в заливе 23 торговых судна и 4 корабля ВМС Канады.

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Дерзкие подводные охотники Третьего Рейха доходили даже до побережья Соединенных Штатов – были на рейде Нью-Йорка, приближались к Филадельфии, заходили в Карибский бассейн.

"Счастливый час" закончился с появлением на кораблях союзников сонаров – локаторов, которые позволяли союзникам видеть даже ночью. Оператор на эсминце посылал радиоимпульсы. Они отбивались от рубки подводной лодки и возвращались на корабль. Оператор мог рассчитать направление, где находится субмарина и расстояние до нее.

Локаторы позволяли видеть даже ночью / Фото nww2m

Немцы долгое время не могли понять, как противнику удается обнаруживать их на океанических просторах. Ведь в Кригсмарине такого оборудования не было. Однако конвои все еще оставались уязвимыми в так называемой "черной яме". Мертвой зоне площадью в несколько сотен километров внутри Атлантики. Британская и американская авиация туда просто не долетала.