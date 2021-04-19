В борьбе за мировое господство Третьему Рейху было жизненно необходимо нарушить морские коммуникации альянтов. На первом этапе битвы за Атлантику Гитлер сделал ставку на надводных титанов.

Катастрофа на лайнере "Атения"

3 сентября 1939 года. Часы на английском пассажирском лайнере "Атения" отчислили 19:39. С момента, когда Великобритания объявила войну Германии, прошло всего несколько часов. Но судно уже было обречено – в его направлении шли 2 торпеды.

В первой части Битва за Атлантику: как Германия бросила вызов Великобритании

"Произошел мощный взрыв. Мою бабушку толкнуло к перилам, она упала со скамейки на палубу. Она слышала, как дети плачут, а взрослые кричат. Она не понимала, что происходит. На палубе была вода. Бабушка посмотрела в сторону и где-то в полумиле от корабля увидела длинный темный объект, вокруг которого извивался дым", – вспомнил внук женщины, которая выжила на "Атении" Томас Сэнджер.

Тем темным объектом была субмарина U-30 под руководством Фрица-Юлиуса Лемпа. Она без предупреждения атаковала гражданское судно. Сам Лемп впоследствии уверял, что потопил его случайно, потому что воспринял "Атению" за вспомогательный крейсер. В той катастрофе погибли более сотни человек, среди которых 28 граждан США.

Последствия удара

"Атения" стала первой жертвой Битвы за Атлантику во Второй мировой войне. Кровавой борьбы за морские коммуникации, которая охватила Атлантический и Северный ледовитый океаны.



Битва за Атлантику охватила Атлантический и Северный ледовитый океаны / Фото 24 канала

После поражения в Первой мировой Германию заставили отказаться от военных мощностей. По Версальскому договору, ей позволяли удерживать только:

15 тысяч моряков;

3 линкора;

6 легких крейсеров для охраны границ в Балтийском и Северном морях.

Победители диктовали правила. У Германии забрали колонии и оставили минимальный флот, но с запретом вооружаться. Новые правила на море регулировал договор, заключенный в Вашингтоне в 1922 году. Америке позволили в перспективе сравнять свой флот с британским. Франция и Италия могли иметь корабли в соотношении 1,75 ко флоту США и Британии. Вместе с тем Япония чувствовала себя обманутой.

Но и Германия, мягко говоря, не желала мириться со своим положением, поэтому искала различные способы прокачать мышцы. Например, обходить ограничения относительно тоннажа в 10 тысяч тонн.

Строительство кораблей в Германии

Строить новые субмарины Германии запрещалось. Но теневыми способами она построила 3 ​​у-бота в Нидерландах, еще столько же – в Финляндии. И один купила у Турции. Кроме того, в нейтральные Нидерланды перенесла разработки в этой области. Поэтому когда в 1935 году Гитлер добился от Британии разрешения возобновить строительство подводных лодок, то у Германии уже были готовые проекты и ресурсы на верфях.

"И Германия инвестирует в асимметричную войну, если можно так выразиться, начинает массово строить подводные лодки. Большие корабли тоже строила – престижные, мощные. Линейные корабли, скоростные. Но это фактически единичные – "Бисмарк" и "Тирпиц"", – объяснил доктор исторических наук Национальной академии Сухопутных войск Украины Андрей Харук.

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В тоже время Великобритания строила большие корабли крупными сериями. К тому же владела авианосцами. Германия тоже строила авианосцы, однако, не успела ввести их в боевой состав перед началом войны. Во Вторую мировую, как это, в конце концов, было и во время Первой, в штабе военно-морских сил Германии существовали 2 полярных мнения. Кому отдать предпочтение: надводным или подводным кораблям.

Главнокомандующий Кригсмарине Эрих Редер был убежден, что прежде всего надо строить надводный флот. Поэтому на первом этапе войны ставку сделали именно на рейдеров, которые преследовали судна Британии и союзников на поверхности.

Выход крейсеров "Адмирал Шеер" и "Адмирал граф Шпее"

В августе 1939 года 2 тяжелых крейсера "Адмирал Шеер" и "Адмирал граф Шпее" вышли охотиться за вражескими кораблями. После того, как "Адмирал граф Шпее" потопил в Южной Атлантике несколько торговых судов, Англия отправила за ним 3 соединения своего флота.

Их встреча состоялась в 150 милях от устья Ла-Платы – места слияния рек Уругвай и Парана на юго-восточном побережье Южной Америки.



Встреча судов состоялась в 150 милях от устья Ла-Платы / Карта Википедии

13 декабря в 5:52 утра возле побережья Уругвая на борту крейсера "Адмирал граф Шпее" заметили верхушки мачт 3 британских кораблей. Адмирал Лангсдорф решил, что это эскорт торговых судов и отдал приказ атаковать. На самом деле это были английские крейсера "Аякс" и "Эксетер" и новозеландский "Ахиллес". Уже через 8 минут Лангсдорф понял, что не рассчитал силы.

Как продолжалась и чем закончилась битва в море

После того, как в немецкий крейсер попало 20 снарядов, он пошел прямиком в Монтевидео – столицу нейтрального Уругвая. Крейсеру "Адмирал граф Шпее" удалось вывести из строя "Эксетер". Однако "Аякс" и "Ахиллес" начали преследование.



"Адмирал граф Шпее" / Фото IWMCollections

На своем пути немецкий крейсер встретил торговое судно "Шекспир". Лангсдорф передал на "Аякс" сообщение: "Подберите шлюпки с моряками английского парохода". Однако, когда британцы приблизились к "Шекспиру", оказалось, что помощь ему не нужна. Это был маневр немцев, чтобы задержать врагов.

Правление Уругвая под давлением Великобритании выделило крейсеру "Адмирал граф Шпее" всего 3 дня для ремонта.

Капитан поднялся на борт и сказал экипажу, что нет надежды выйти из гавани без боя. Мы имеем недостаточно снарядов для тяжелой артиллерии. Поэтому не сможем пересечь всю Атлантику, Ла-Манш и добраться в Германию. Мы все это знали,

– отметил торпедный механик "Графа Шпее" Ганс Юбель.

Чтобы корабль не попал в руки англичанам, немцы просто взорвали его. 900 моряков интернировали, а капитан Лангсдорф застрелился в Буэнос-Айресе. Успех в Битве возле Ла-Платы британцы расценивали, как некий реванш за линкор "Роял Оук". Который за несколько месяцев до того потопил немецкий ас-подводник Гюнтер Прин во время наглой вылазки в Скапа-Флоу.

24 мая 1941 года немецкий линкор "Бисмарк" и тяжелый крейсер "Принц Ойген" пытались прорваться через Датские проливы в Северную Атлантику. И атаковать конвои альянтов. Но натолкнулись на сопротивление британцев. Сначала все шло по плану. В битве титанов победили немцы. Линейный крейсер "Худ" накрыло одним махом "Бисмарка" с дистанции 15 – 18 километров. Один из снарядов попал в склад боеприпасов. После мощного взрыва английский флагман разорвало пополам. По воспоминаниям очевидцев: "Худ треснул, как рождественское печенье".

Вторая часть программы Ютландская битва: почему Германия затопила собственные военные корабли

Воды Датского пролива похоронили почти полторы тысячи моряков, среди которых был и британский адмирал Холланд. Трагическое сходство с битвой возле Коронеля и гибелью адмирала Крэдока в Первой мировой.

Дни "Бисмарка" тоже были сочтены. Он получил несколько пробоин и начал терять топливо. Ближайшим портом был Сан-Назер в оккупированной части Франции. Линкор направился туда, но путь отступления ему перерезали британцы. После поражения в Датском проливе морские и воздушные суда Королевского флота и Королевских ВВС разыскивали "Бисмарк" по всей акватории Северной Атлантики. Против одного немца шла эскадра из 13 британских кораблей.

В результате первого же попадания снаряда погиб немецкий офицер Адальберт Шнайдер. Всего за несколько часов до того он был награжден Рыцарским Крестом за потопление линейного крейсера "Худ". Бой длился 100 минут. После того, как замолчала последняя пушка "Бисмарка", британцы приблизились и уже в упор расстреливали немецкое судно. "Бисмарк" получил до 400 попаданий по своим бортам.



Адальберт Шнайдер / Фото KBismarck.com

1 июня 1941 года гордость Кригсмарине пошла на дно. В том бою погибли почти 2 тысячи человек. Крейсер "Дорчестер" и эсминец "Маори" остались, чтобы подобрать живых. Но неожиданно появилась немецкая субмарина, и британские корабли покинули место битвы. Они успели поднять на борт лишь 110 моряков, остальных оставили в воде. Среди спасенных был и корабельный кот.

О новом этапе битвы за Атлантику – смотрите в программе.