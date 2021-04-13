Во время Первой мировой войны Германия бросила вызов Великобритании в борьбе за господство на просторах Атлантического океана. Первоочередной задачей было нарушить морские коммуникации Англии, которая зависела от импорта провианта, оружия и боеприпасов.

Конец XIX века был золотым временем для Германской империи. Второй Рейх прилагал неимоверные усилия, чтобы не отставать среди других империй старого мира. В 1900 году утвердили морскую программу.

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Сильный линейный флот – залог успеха

Вильгельм II убедил Рейхстаг профинансировать создание немецкого флота. За 15 лет в империи должно было быть 38 линейных кораблей, столько же легких крейсеров и 14 броненосцев.

Министр военно-морских дел Альфред фон Тирпиц был убежден, что сильный линейный флот даст Германии шансы победить главное препятствие в борьбе за мировое господство – Великобританию.



Альфред фон Тирпиц / Фото German Federal Archive

Гордость Германии – дредноуты

Гордостью Германии стали новенькие дредноуты, что в переводе означает "бесстрашные". Это новое поколение кораблей, перешедшее с паровых машин на турбинные двигатели. Строя их, руководствовались правилом "all-big-gun", то есть основная корабельная артиллерия была единственного крупного калибра – 280 миллиметров и более.

Такая концепция возникла под влиянием нескольких факторов:

дистанции морских сражений росли;

ориентиром для стрельбы на дальнее расстояние были всплески воды от снарядов.

Справка. У британского дредноута было 10 пушек калибра 305 миллиметров. В то же время у первого немецкого корабля такого типа – 12 орудий калибра 280 миллиметров. Длина "бесстрашных" достигала 200 метров, а бронированная защита – до 300 миллиметров. Они развивали скорость до 37 километров в час.



Дредноут / Фото U.S. Naval Historical Center

Гигантские броненосцы стали настоящей грозой морей начала ХХ века. Кроме пушек, на дредноутах были первые торпедные аппараты.

В столкновении с таким кораблем любой корабль предыдущего поколения был обречен на поражение. Получается, что любое противостояние с Великобританией можно было начинать с нуля,

– рассказал доктор исторических наук Андрей Харук.

Какими были силы Германии и Великобритании

На пороге войны Великобритания владела 20 дредноутами, а еще 10 ждали спуска на воду. Также у нее было около 70 подводных лодок.

Зато в распоряжении Германии было 15 дредноутов и только 28 подводных лодок.

"Стратегия заключалась в том, что британский флот суммарно должен был вдвое преобладать следующие 2 страны, которые шли по мощности своего флота. Это были флоты Франции и Российской империи", – отметил кандидат исторических наук Роман Кузьмин.

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Немецкий Флот открытого моря равен двум третьим британского Большого флота. Англичане это знали и были уверены, что посягать на их доминирование в Атлантике не решится никто. Однако это было зря, ведь Германия и Великобритания находились в примерно одинаковом паритете.

В конце концов, немцы с британцами начали меряться силами в боях за Атлантику. Это была военная кампания, которая продолжалась в течение всей войны и похоронила на дне тысячи судов, которые забрали с собой десятки тысяч жизней.

Первая битва

Первая битва за Атлантику охватывала акваторию Атлантического океана, в частности, Северное и Ирландское моря и прилегающее Норвежское море.

Этапы борьбы за Атлантику

Битва за Атлантику поделилась на 2 этапа: надводный и подводный. Первый – так называемая Крейсерская война. Говорится о периоде охоты немецких рейдеров на корабли британцев и их союзников.

Когда 1 августа 1914 года Германская империя объявила о вступлении в войну, в Тихом океане в небольшой колонии Циндао, что на территории современного Китая, базировалась крейсерская эскадра адмирала Максимилиана фон Шпее.



Максимилиан фон Шпее / Фото Ferdinand Urbahns

Она начала прорываться на родину, нападая по пути на вражеские суда.

Начало "охоты"

В ноябре 1914 года возле чилийского города Коронель 2 тяжелых крейсера "Шарнхорст" и "Гнейзенау" утопили 2 британских суда.



Крейсер "Шарнхорст" / Фото Cay Jacob Arthur Renard

В первой большой морской битве войны погибло 1 600 британских моряков вместе с адмиралом Крэдоком.

У этого были дальновидные последствия, потому что Италия подождала со вступлением в войну. Эта победа убедила также Османскую империю во вступление в войну на стороне государств Четверного союза,

– рассказал кандидат исторических наук Роман Кузьмин.

Ответ Великобритании Германии

Британцы выделили для поисков обидчиков эскадру в составе 30 кораблей, которые разделили на 3 группы:

вблизи Фолклендских островов;

возле побережья французской Западной Африки;

в Карибском море.

Кто-то из них обязательно должен был встретиться с флотом Максимилиана фон Шпее и отомстить. Встреча состоялась возле Фолклендских островов.

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Из-за ошибки разведки, Шпее считал, что британцев в этом районе нет, поэтому принял решение приблизиться к Порту-Стэнли. Там "Гнейзенау" и "Нюрнберг" под прикрытием других кораблей должны были разрушить радиостанцию ​​и угольные склады и захватить в плен губернатора острова. Однако этот шаг оказался роковой ошибкой.

"Там был ряд обстоятельств, совпадений. Фактически ничего не заставляло эту эскадру подходить к Фолклендским островам. Там была ловушка. Он попал в бой с господствующими британскими силами", – отметил кандидат исторических наук Роман Кузьмин.

Фолклендский бой

Поняв ошибку, Шпее попытался оторваться от преследования и затеряться в океане. Однако британские корабли были очень быстрыми и за 3 часа навязали немцам бой.

Впоследствии его назвали "битвой гигантов с карликами", поскольку английские суда значительно превосходили немецкие в скорости, весе залпа и бронировании. В той битве англичане потопили 4 немецких крейсера.

Вода была ледяной – всего 6 – 7 градусов. Из-за этого многие из тех немецких моряков, которых британцы подобрали на борт, умирали от переохлаждения.



Немецкие моряки после боя / Фото Imperial War Museums

Тогда удалось спасти около 200 человек. Фолклендский бой потерял более 2 тысяч немецких жизней. Во время битвы умер и адмирал Шпее и двое его сыновей. В то же время британцы потеряли 6 человек и ни одного судна.

Ускользнуть из "английских тисков" удалось лишь одному легкому крейсеру "Дрезден". Победу в Фолклендском бое британцы считали реваншем за поражение возле Коронель.

Здесь важно показать, что надводные корабли нарушили очень серьезно, даже своим присутствием, коммуникацию Британской империи и фактически заставили ее переориентироваться на другие пути,

– заявил Роман Кузьмин.

Рейд Германии на Большой Ярмут

Уже 3 ноября 1914 года немцы провели одну из первых набеговых операций, которые впоследствии стали характерными для флотов различных стран на прибрежных территориях противника. Говорится о рейде на английский город Большой Ярмут.

"Сначала к берегу на определенное расстояние подошли линкоры. Под прикрытием обстрела немецкие крейсеры вошли в прибрежную зону, поставили мины и затем довольно спокойно ушли. После ухода немецкого флота на этом минном заграждении подорвалась британская подводная лодка", – рассказал Василий Павлов.

Усвоив болезненную науку, королевский флот впоследствии сам начал использовать эту тактику.



Рейд на Большой Ярмут / Фото norfolktalesmyths.com

Используя тактику шпильковых уколов, немцы периодически обстреливали побережье Англии, дразня и пытаясь выманить в море отдельные части британского Большого флота и там напасть.

Фатальная роль крейсера "Блюхер"

Немецкий крейсер "Адмирал Хиппер" 23 января 1915 года отправился в очередной рейд. Под его руководством были линейные крейсера "Дерфлингер", "Зейдлиц" и "Мольтке", а также броненосный крейсер "Блюхер". Для разведки и охраны их сопровождали 4 легких крейсера и 18 эсминцев.

Однако специалисты из так называемой "комнаты 40" – ведущего криптографической органа Великобритании, расшифровали сообщение противника.



"Комната-40" Великобритании / Фото The History Press

Эскадру "Хиппера" перехватили возле Доггер-банки – самой большой песчаной отмели в Северном море, которая расположена в 100 километрах к востоку от Англии.

Для немцев это стало потрясающей неожиданностью, поэтому они дали приказ отступать. Возможно, немецким корсарам удалось бы выйти сухими из воды, но роковую роль в этом сыграл броненосный крейсер "Блюхер". Он был самым медленным в эскадре "Хиппера" и тормозил движение всей группы кораблей.



Крейсер "Блюхер" / Фото German Federal Archive

"Блюхер" первым почувствовал всю мощь британских крейсеров. Англичане чуть не первым попаданием вывели из строя генератор, и корабль погрузился в темноту. Снаряды пробили все палубы, а в бункерах загорелся уголь. Немецкое судно начало крениться и затонуло. Также досталось крейсеру "Зейдлиц", который едва не взорвался из-за пожара под кормовыми башнями.

В составе английской эскадры серьезные повреждения получил крейсер "Лайон"

Что происходило после боя

По итогам боя возле Доггер-Банки, "полетели головы" в высоких эшелонах военного руководства. Из-за плохого планирования операции устранили командующего Фридриха фон Ингеноля.

Британский адмирал Мур тоже попал в немилость Адмиралтейства, поэтому его отправили на отдаленные от главного театра военных действий Канарские острова.

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Для охоты за кораблями союзников немцы также переоборудовали пассажирские лайнеры. Они вооружали их и превращали на вспомогательные крейсера. К таким судам, например, принадлежали "Кронпринц Вильгельм" и "Кайзер Вильгельм дер Гроссе".



"Кронпринц Вильгельм" / Фото Offical Royal Navy Photographer

Германия постепенно теряла силы

Однако несмотря на то, что в начале войны морские каперы Германии были довольно эффективными, к концу 1914 года она фактически не могла создать серьезной угрозы коммуникациям союзников с помощью надводных кораблей.

Для обеспечения рейдеров Германия создавала базы в своих колониях, а в океан отправляла углевозы. В начале войны она также сделала запасы угля, которые давали белый дым, который был менее заметен для противника. Однако союзники постепенно захватывали немецкие базы, а уголь с минимальным выходом дыма быстро закончился.

Великобритания давила на другие страны

В то же время Великобритания давила на нейтральные страны, запрещая им любую торговлю с Центральными державами. В список контрабанды попадали даже продукты.

Германии, которая зависела от импорта зерна, было трудно. Англичане устроили врагу настоящую морскую блокаду. Большая часть флота была замкнутой в Северном море для защиты берегов Германии. Когда надводные корабли стали бессильными, на арену вышли субмарины.

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