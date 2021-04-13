Битва за Атлантику: как Германия бросила вызов Великобритании
Во время Первой мировой войны Германия бросила вызов Великобритании в борьбе за господство на просторах Атлантического океана. Первоочередной задачей было нарушить морские коммуникации Англии, которая зависела от импорта провианта, оружия и боеприпасов.
Источник:"Конфликты" на 24 канале
Конец XIX века был золотым временем для Германской империи. Второй Рейх прилагал неимоверные усилия, чтобы не отставать среди других империй старого мира. В 1900 году утвердили морскую программу.
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Сильный линейный флот – залог успеха
Вильгельм II убедил Рейхстаг профинансировать создание немецкого флота. За 15 лет в империи должно было быть 38 линейных кораблей, столько же легких крейсеров и 14 броненосцев.
Министр военно-морских дел Альфред фон Тирпиц был убежден, что сильный линейный флот даст Германии шансы победить главное препятствие в борьбе за мировое господство – Великобританию.
Альфред фон Тирпиц / Фото German Federal Archive
Гордость Германии – дредноуты
Гордостью Германии стали новенькие дредноуты, что в переводе означает "бесстрашные". Это новое поколение кораблей, перешедшее с паровых машин на турбинные двигатели. Строя их, руководствовались правилом "all-big-gun", то есть основная корабельная артиллерия была единственного крупного калибра – 280 миллиметров и более.
Такая концепция возникла под влиянием нескольких факторов:
- дистанции морских сражений росли;
- ориентиром для стрельбы на дальнее расстояние были всплески воды от снарядов.
Дредноут / Фото U.S. Naval Historical Center
Гигантские броненосцы стали настоящей грозой морей начала ХХ века. Кроме пушек, на дредноутах были первые торпедные аппараты.
В столкновении с таким кораблем любой корабль предыдущего поколения был обречен на поражение. Получается, что любое противостояние с Великобританией можно было начинать с нуля,
– рассказал доктор исторических наук Андрей Харук.
Какими были силы Германии и Великобритании
На пороге войны Великобритания владела 20 дредноутами, а еще 10 ждали спуска на воду. Также у нее было около 70 подводных лодок.
Зато в распоряжении Германии было 15 дредноутов и только 28 подводных лодок.
"Стратегия заключалась в том, что британский флот суммарно должен был вдвое преобладать следующие 2 страны, которые шли по мощности своего флота. Это были флоты Франции и Российской империи", – отметил кандидат исторических наук Роман Кузьмин.
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Немецкий Флот открытого моря равен двум третьим британского Большого флота. Англичане это знали и были уверены, что посягать на их доминирование в Атлантике не решится никто. Однако это было зря, ведь Германия и Великобритания находились в примерно одинаковом паритете.
В конце концов, немцы с британцами начали меряться силами в боях за Атлантику. Это была военная кампания, которая продолжалась в течение всей войны и похоронила на дне тысячи судов, которые забрали с собой десятки тысяч жизней.
Первая битва
Первая битва за Атлантику охватывала акваторию Атлантического океана, в частности, Северное и Ирландское моря и прилегающее Норвежское море.
Этапы борьбы за Атлантику
Битва за Атлантику поделилась на 2 этапа: надводный и подводный. Первый – так называемая Крейсерская война. Говорится о периоде охоты немецких рейдеров на корабли британцев и их союзников.
Когда 1 августа 1914 года Германская империя объявила о вступлении в войну, в Тихом океане в небольшой колонии Циндао, что на территории современного Китая, базировалась крейсерская эскадра адмирала Максимилиана фон Шпее.
Максимилиан фон Шпее / Фото Ferdinand Urbahns
Она начала прорываться на родину, нападая по пути на вражеские суда.
Начало "охоты"
В ноябре 1914 года возле чилийского города Коронель 2 тяжелых крейсера "Шарнхорст" и "Гнейзенау" утопили 2 британских суда.
Крейсер "Шарнхорст" / Фото Cay Jacob Arthur Renard
В первой большой морской битве войны погибло 1 600 британских моряков вместе с адмиралом Крэдоком.
У этого были дальновидные последствия, потому что Италия подождала со вступлением в войну. Эта победа убедила также Османскую империю во вступление в войну на стороне государств Четверного союза,
– рассказал кандидат исторических наук Роман Кузьмин.
Ответ Великобритании Германии
Британцы выделили для поисков обидчиков эскадру в составе 30 кораблей, которые разделили на 3 группы:
- вблизи Фолклендских островов;
- возле побережья французской Западной Африки;
- в Карибском море.
Кто-то из них обязательно должен был встретиться с флотом Максимилиана фон Шпее и отомстить. Встреча состоялась возле Фолклендских островов.
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Из-за ошибки разведки, Шпее считал, что британцев в этом районе нет, поэтому принял решение приблизиться к Порту-Стэнли. Там "Гнейзенау" и "Нюрнберг" под прикрытием других кораблей должны были разрушить радиостанцию и угольные склады и захватить в плен губернатора острова. Однако этот шаг оказался роковой ошибкой.
"Там был ряд обстоятельств, совпадений. Фактически ничего не заставляло эту эскадру подходить к Фолклендским островам. Там была ловушка. Он попал в бой с господствующими британскими силами", – отметил кандидат исторических наук Роман Кузьмин.
Фолклендский бой
Поняв ошибку, Шпее попытался оторваться от преследования и затеряться в океане. Однако британские корабли были очень быстрыми и за 3 часа навязали немцам бой.
Впоследствии его назвали "битвой гигантов с карликами", поскольку английские суда значительно превосходили немецкие в скорости, весе залпа и бронировании. В той битве англичане потопили 4 немецких крейсера.
Вода была ледяной – всего 6 – 7 градусов. Из-за этого многие из тех немецких моряков, которых британцы подобрали на борт, умирали от переохлаждения.
Немецкие моряки после боя / Фото Imperial War Museums
Тогда удалось спасти около 200 человек. Фолклендский бой потерял более 2 тысяч немецких жизней. Во время битвы умер и адмирал Шпее и двое его сыновей. В то же время британцы потеряли 6 человек и ни одного судна.
Ускользнуть из "английских тисков" удалось лишь одному легкому крейсеру "Дрезден". Победу в Фолклендском бое британцы считали реваншем за поражение возле Коронель.
Здесь важно показать, что надводные корабли нарушили очень серьезно, даже своим присутствием, коммуникацию Британской империи и фактически заставили ее переориентироваться на другие пути,
– заявил Роман Кузьмин.
Рейд Германии на Большой Ярмут
Уже 3 ноября 1914 года немцы провели одну из первых набеговых операций, которые впоследствии стали характерными для флотов различных стран на прибрежных территориях противника. Говорится о рейде на английский город Большой Ярмут.
"Сначала к берегу на определенное расстояние подошли линкоры. Под прикрытием обстрела немецкие крейсеры вошли в прибрежную зону, поставили мины и затем довольно спокойно ушли. После ухода немецкого флота на этом минном заграждении подорвалась британская подводная лодка", – рассказал Василий Павлов.
Усвоив болезненную науку, королевский флот впоследствии сам начал использовать эту тактику.
Рейд на Большой Ярмут / Фото norfolktalesmyths.com
Используя тактику шпильковых уколов, немцы периодически обстреливали побережье Англии, дразня и пытаясь выманить в море отдельные части британского Большого флота и там напасть.
Фатальная роль крейсера "Блюхер"
Немецкий крейсер "Адмирал Хиппер" 23 января 1915 года отправился в очередной рейд. Под его руководством были линейные крейсера "Дерфлингер", "Зейдлиц" и "Мольтке", а также броненосный крейсер "Блюхер". Для разведки и охраны их сопровождали 4 легких крейсера и 18 эсминцев.
Однако специалисты из так называемой "комнаты 40" – ведущего криптографической органа Великобритании, расшифровали сообщение противника.
"Комната-40" Великобритании / Фото The History Press
Эскадру "Хиппера" перехватили возле Доггер-банки – самой большой песчаной отмели в Северном море, которая расположена в 100 километрах к востоку от Англии.
Для немцев это стало потрясающей неожиданностью, поэтому они дали приказ отступать. Возможно, немецким корсарам удалось бы выйти сухими из воды, но роковую роль в этом сыграл броненосный крейсер "Блюхер". Он был самым медленным в эскадре "Хиппера" и тормозил движение всей группы кораблей.
Крейсер "Блюхер" / Фото German Federal Archive
"Блюхер" первым почувствовал всю мощь британских крейсеров. Англичане чуть не первым попаданием вывели из строя генератор, и корабль погрузился в темноту. Снаряды пробили все палубы, а в бункерах загорелся уголь. Немецкое судно начало крениться и затонуло. Также досталось крейсеру "Зейдлиц", который едва не взорвался из-за пожара под кормовыми башнями.
В составе английской эскадры серьезные повреждения получил крейсер "Лайон"
Что происходило после боя
По итогам боя возле Доггер-Банки, "полетели головы" в высоких эшелонах военного руководства. Из-за плохого планирования операции устранили командующего Фридриха фон Ингеноля.
Британский адмирал Мур тоже попал в немилость Адмиралтейства, поэтому его отправили на отдаленные от главного театра военных действий Канарские острова.
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Для охоты за кораблями союзников немцы также переоборудовали пассажирские лайнеры. Они вооружали их и превращали на вспомогательные крейсера. К таким судам, например, принадлежали "Кронпринц Вильгельм" и "Кайзер Вильгельм дер Гроссе".
"Кронпринц Вильгельм" / Фото Offical Royal Navy Photographer
Германия постепенно теряла силы
Однако несмотря на то, что в начале войны морские каперы Германии были довольно эффективными, к концу 1914 года она фактически не могла создать серьезной угрозы коммуникациям союзников с помощью надводных кораблей.
Для обеспечения рейдеров Германия создавала базы в своих колониях, а в океан отправляла углевозы. В начале войны она также сделала запасы угля, которые давали белый дым, который был менее заметен для противника. Однако союзники постепенно захватывали немецкие базы, а уголь с минимальным выходом дыма быстро закончился.
Великобритания давила на другие страны
В то же время Великобритания давила на нейтральные страны, запрещая им любую торговлю с Центральными державами. В список контрабанды попадали даже продукты.
Германии, которая зависела от импорта зерна, было трудно. Англичане устроили врагу настоящую морскую блокаду. Большая часть флота была замкнутой в Северном море для защиты берегов Германии. Когда надводные корабли стали бессильными, на арену вышли субмарины.
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