Во время Второй мировой Америка столкнулась с проблемой шифрования сообщений. Решить ее помогли индейцы из племени навахо, которые разработали тайный код на основе своего языка. Враг не сумел взломать шифр даже после войны.

Японская разведка имела очень хорошую сеть информаторов. Да и многие криптографы Империи Восходящего Солнца ранее получили образование в Штатах, в совершенстве владели академическим и разговорным английским и довольно легко ломали послания противника.

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Казалось, что планировать военные операции в тайне вообще невозможно. Проблему решили неожиданно. С помощью навахо – племени, которое десятилетиями подвергалось дискриминации от американского правительства.

Кто такие навахо

Навахо – самый многочисленный индейский народ Северной Америки, история которого восходит к ХІ веку. Веками их визитной карточкой были тканые изделия и украшения из серебра. Также навахо занимались земледелием и скотоводством. В XIX веке в размеренный ритм жизни туземцев вмешались американские колонисты. Навахо оказались в резервациях в пределах штатов Аризона, Нью-Мексико и Южная Юта. Сами же навахо называют эти территории "землей между четырьмя священными горами".

Американское правительство значительное внимание уделило образованию молодого поколения навахо, ведь оно было одним из факторов ассимиляции. Детей забирали из семей и силой пытались стереть с их душ все, что напоминало родную индейскую культуру. Им запрещали общаться на родном языке, а за непослушание жестоко наказывали.

"Моего отца наказали. Его приковали в подвале больницы. И оставили там на три дня на хлебе и воде", – вспомнила историк, дочь шифровальщика навахо Зонни Горман.

Особенности языка навахо

По иронии судьбы, как раз самобытность навахо помогла Соединенным Штатам во Второй мировой. Язык, который так упорно пытались искоренить, причисляют к десятке самых сложных в мире. До войны он имел лишь устную форму. Письменного варианта просто не существовало. Трудностей добавляли 4 тональности речи навахо.

В английском, например, такого нет. Мы можем говорить разным тоном и все равно поймем друг друга. А в речи навахо интонация решает все. Ты действительно должен произнести слово именно так, потому что иначе оно будет означать что-то другое,

– объяснил профессор истории Университета штата Аризона Питер Иверсон.

Еще одна особенность лексики навахо – отсутствие заимствований из иностранных языков. Несмотря на то, что предки навахо пересекли почти весь североамериканский континент и контактировали с другими племенами, примесей в свой говор они почти не добавили. Заимствовали лишь несколько существительных из испанского и английского.

Что известно о Филиппе Джонстоне

Все это сделало язык навахо уникальным материалом для создания секретного кода, в котором так остро нуждались военные США. Идею предложил американский инженер-строитель Филипп Джонстон.



Филипп Джонстон / Архивное фото

Джонстон был сыном миссионеров и детство провел в резервации навахо. В 1942 году, прочитав статью о военной безопасности, он задумал создать код на основе языка индейцев. Филипп продумал концепцию и посетил лагерь морской пехоты США Эллиот возле Сан-Диего. К предложению там отнеслись скептически, однако дали мужчине шанс.

Формирование нового отряда радистов

Тогда Филипп завербовал 4 навахо и уже с ними вернулся в лагерь морпехов. Индейцев рассадили по разным комнатам и попросили передавать друг другу сообщения. Мужчины справились с задачей молниеносно, чем поразили военную верхушку ВМС. Среди навахо немедленно начали набирать рекрутов.

Шифровальщики навахо / Смотрите фото Our World War II Veterans

В новый отряд радистов вербовали навахо в возрасте от 16 до 35. Хотя кое-кто приписывал себе дополнительный год или отнимал несколько лишних. Ведь совсем не у каждого были официальные документы. Навахо отправляли в военный учебный центр Пендлтон в Сан-Диего. Сердце формации американских морпехов.

Навахо – не единственное индейское племя, чей язык использовали на фронте. Еще в Первую мировую войну в американской армии радистами служили несколько чероки и чокто. А во Второй мировой в операциях в Нормандии участвовали шифровальщики-команчи.

Как работала система кодирования

В Пендлтоне туземцев закаляли физически и разрабатывали сверхсекретный код. Над проектом работали 29 навахо. Сперва создали кодовые слова для букв английского алфавита. Система кодирования работала так: слова на языке навахо переводили на английский, а тогда принимали во внимание только первые буквы.



Сверхсекретный код разрабатывали 29 навахо / Фото CPL. Alexandra Vazquez

К примеру, радисту надо передать слово флот (на английском navy). Он на языке навахо говорит tsah, что в переводе на английский означает "игла" (needle). Тогда говорит wol-la-chee, что означает "муравей" (ant) и так далее. Шифровальщик, принимающий сообщение, будет принимать во внимание только первые буквы N, A.

Иногда американские навахо передавали месседжи по телефону или радио, используя только родной язык. Но для военных терминов придумали кодовые слова. Большинство из них до этого не имело аналогов в языке навахо. Индейский язык не имел терминов на определение истребителей, субмарин или авианосцев. Новые слова появились уже во время обучения на базе Пендлтон.

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Лишь 400 навахо обладали новой системой кодирования. В среднем послания на 3 строки они могли зашифровать за 20 секунд вместо 30 минут, которые требовались для кодировочных машин. Работа кодировщиков была засекреченной. Кое-кто даже не знал, чем будет заниматься, когда соглашался на призыв рекрутеров.

Битва за Гуадалканал

Боевым крещением для индейских радистов, которые поэтично назвали себя "говорящие с ветром", стала битва за Гуадалканал – первое масштабное выступление американцев против Японской империи.

Гуадалканал принадлежит к группе Соломоновых островов в юго-западной части Тихого океана. Во время этой кампании морской десант союзников должен был помешать императорской армии закрепиться возле Австралии.

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В случае успеха японцам открывалась возможность перерезать линии снабжения между США, Австралией и Новой Зеландией. В случае победы американцев они получили бы плацдарм для наступления на главную базу Второго японского флота, расположенного в Новой Гвинее. Боевые действия в воздухе, на воде и под водой не утихали целых полгода – вплоть до февраля 1943 года и завершились победой американцев. Свою лепту в успех морских пехотинцев США внесли 15 шифровальщиков-индейцев, работавших молниеносно и безошибочно.

В каких еще важных сражениях участвовали индейские радисты – смотрите в программе.