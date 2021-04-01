Сенатор Джон Маккейн был ветераном войны во Вьетнаме, белой вороной американской политики и последовательным лоббистом интересов Украины на международной арене. В то же время часто попадал в громкие финансовые скандалы.

44-ый президент США Барак Обама называл его экстраординарным человеком. Также говорил, что Маккейн – воин, политический деятель, патриот, который воплощает лучшее в Америке.

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"Президент Буш и я были среди тех, кто конкурировал с Джоном на самых высоких уровнях политики. Он сделал из нас лучших президентов. Он сделал лучшим сенат. Лучше сказать, что он сделал эту страну лучше", – говорил Обама.

В мире высокой политики ситуация, когда смерть человека заставляет скорбеть не только соратников, но и оппонентов, является скорее исключительной. Именно так было в случае Джона Маккейна.



Джон Маккейн / Фото dw.com

Юность Маккейна

Джон родился в семье военных. Его отец и дедушка служили на флоте. Оба были четырехзвездными адмиралами Военно-морских сил США. Настоящая военная элита. Поэтому, похоже, у Джона был небольшой выбор относительно будущей профессии.



Маленький Маккейн с дедушкой и отцом / Фото history.com

После военной академии в Аннаполисе он тоже связал свою судьбу с ВМС Америки, но стал пилотом истребителя.

Отец и дедушка были моими первыми героями. Заслужить их уважение было самой продолжительной амбицией в моей жизни,

– говорил Маккейн.

Объявление войны Северному Вьетнаму

7 августа 1964 года Конгресс США принял Тонкинскую резолюцию, что фактически означало объявление войны Северному Вьетнаму. Эту "красную" часть страны контролировала Москва. В то же время Вашингтон пытался удержать в своей орбите влияния Южный Вьетнам.

Америка не желала расширения коммунистической экспансии в южно-азиатском регионе. Столкновения отдельных подразделений быстро переросли в регулярные боевые действия. Они, собственно, и подтолкнули к подписанию резолюции.

Кровавый конфликт унес жизни миллионов людей. В частности, 60 тысяч американцев. Молодой пилот Джон Маккейн оказался в гуще событий и мог пополнить печальную статистику.

Одна из замечательных вещей, когда ты являешься пилотом-истребителем – это то, что ты уверен, будто сбить могут любого. Любого, но не тебя,

– отметил Маккейн.

Пожар на авианосце "Форрестол"

29 июля 1967 года на авианосце "Форрестол", где Маккейн ждал боевого вылета, вспыхнул масштабный пожар. Из-за роковой случайности судно подбили сами же американцы. Реактивное топливо растеклось по палубе и замкнуло военных в огненной ловушке.



Пожар на авианосце "Форрестол" / Фото upload.wikimedia.org

Корабль угрожающе клонило на левый бок. На борту было 7 тонн бомб, которые в спешке сбрасывали в воду. В результате ужасного инцидента погибли 134 человека. Джон получил осколочные ранения в ноги и в грудь, но сумел спастись.

"Я увидел многих людей, которые лежали на носилках. Их кожа была полностью обгоревшей. Я услышал голос, звавший меня: "Мистер Маккейн!". Я обернулся и увидел мужчину, который был капитаном самолета из моей эскадры. Он спросил, выжил ли другой пилот. Я ответил, что он в порядке. Тот мужчина сказал: "Слава Богу" и умер", – рассказал Маккейн.

Операция "Раскаты грома"

Уже через 3 месяца пилота Маккейна перевели на тихоокеанский рубеж для участия в операции "Раскаты грома" – самой длинной бомбардировочной кампании со времен Второй мировой войны, которая длилась 3 года.

Ее суть заключалась в том, что за каждую масштабную акцию противника Штаты отвечали авиаударами по Северному Вьетнаму. Особенностью операции было то, что очень часто американцы уничтожали гражданскую инфраструктуру, которая не касалась войны. Выжигали рисовые поля, вызывая голод среди невоенного населения.

От этих воздушных налетов погибло почти 200 тысяч гражданских. Да и сами американцы заплатили высокую цену – потеряли более тысячи пилотов и почти столько же самолетов. Порой вражескую территорию бомбардировали просто, чтобы испытать новое вооружение.

Джон не раз критиковал целесообразность операции "Раската грома".

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"Мы были очень разочарованы тем, что не могли поражать действительно важные объекты. Мы могли видеть, как в порту с российских кораблей разгружают ракеты класса "земля-воздух". И как их устанавливают на позиции, но не имели права по ним ударить", – отметил Маккейн.

Однако когда Маккейн в составе группы из 20 самолетов получил задание разбомбить Ханойскую тепловую электростанцию – приказ выполнил. Цели он не достиг. Помехой стала советская противовоздушная оборона.

Ракета попала в мой самолет, повредила правое крыло. Я стремительно начал падать,

– сказал Маккейн.

Американец успел катапультироваться, но упал в мелкое озеро и сломал обе руки и одно колено. Впоследствии Джон шутил, что у него больше шрамов, чем у Франкенштейна и до конца жизни не сможет поднять руки выше плеч.

В том озере мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя – увидел, что его окружили несколько десятков вьетнамцев.

"Они сломали мне плечо и ударили уже поврежденное колено, но я не виню их. Не виню. Мы были на войне, которая мне тоже не нравилась. Если ты враг и попал в плен, то не можешь надеяться, что сейчас будешь пить чай", – заверил Маккейн.

Маккейн в плену вьетнамцев

Так Маккейн стал вьетнамским пленником на 5 лет. Его поместили в тюрьму, которую американские военнопленные иронично назвали "Ханой Хилтон", ее сравнивают с немецкими концлагерями.

Заключенных избивали, издевались, морили голодом. Через все это пришлось пройти и Джону.

Мы ели любой мусор: жуков, куриные ножки и головы. Что угодно, чтобы получить протеин. Мы были одеты в лохмотья. И стремление выжить было главным девизом для нас в эти годы,

– рассказал бывший заключенный "Ханой Хилтон" Брэд Смит.

К тому времени отец Маккейна был главнокомандующим Тихоокеанским флотом. И понятно, что Джон попал в список на обмен.

Непонятным и выдающимся стало дальнейшее решение самого Маккейна-младшего. Он отказался от каких-либо привилегий, заявив, что вернется домой только вместе с другими пленными земляками.



Джон Маккейн уверенно вытерпел издевательства в плену / Фото worldnewsen.com

Вьетнамцы пытались использовать его в целях пропаганды. Пытали и обещали облегчение и скорое возвращение домой в обмен на критику Америки. Маккейн нашел в себе силы не сломаться и выдержал до конца.

Как-то на допросе вьетнамцы требовали выдать имена офицеров его эскадрильи, бомбивших вьетконговцев. В ответ пилот перечислил имена игроков любимой команды по американскому футболу "Грин Бэй Пэкерз".

Возвращение домой

Домой Джон Маккейн вернулся только после войны в 1973 году. Однако с ним была сотня других пленников, с которыми сын адмирала делил плен до конца. Дома Джона Маккейна встречали как героя.

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"Он больше не мог летать из-за многочисленных ранений и отсутствия надлежащего лечения. У Джона неправильно срослись кости, и он имел инвалидность до конца жизни. Однако Маккейн был веселым парнем. У него была сильная система убеждений и твердая мысль. Он никогда не был неприятным. Хотя мы часто дискутировали на военные и политические темы", – отметил Брэд Смит.

Маккейн уволился из флота в чине капитана и начал строить политическую карьеру. Подробнее об этом – в программе.