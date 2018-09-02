Чем занимался Трамп во время похорон Маккейна

Президент США Дональд Трамп, с которым Маккейн часто враждовал и присутствия которого не хотел на своих похоронах, отправился играть в гольф.

Об этом сообщает Assoсiated Press.

Читайте также: Приглашение Порошенко на похороны Маккейна – это послание Трампу и Путину

Между тем на церемонии присутствовали члены семьи Трампа, его дочь-советник Иванка и зять-советник Джаред Кушнер. Присутствие последних на мероприятии встретили довольно враждебно в социальных сетях и СМИ.

President Donald Trump is spending time at his Virginia golf course while the nation's political elite are gathered at Sen. John McCain's memorial service.https://t.co/VnByT04xLk — The Associated Press (@AP) September 1, 2018

В то жевремя Трамп посетил одно из своих полей для гольфа в городе Стерлинг, штат Вирджиния, а до этого публиковал сообщение в Twitter относительно торговых переговоров с Канадой и якобы отсутствии законных оснований для слежения за членами избирательного штаба Трампа в 2016 году.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна.