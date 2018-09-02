Америка Маккейна всегда была великой, – дочь сенатора со слезами вспомнила отца

В США уже несколько дней продолжается церемония прощания с сенатором Джоном Маккейном. Сегодня его похоронят в родном штате Аризона, в Аннаполисе, на кладбище Военно-морской академии, которую он закончил 60 лет назад.

1 сентября с ним попрощались в Вашингтонском кафедральном соборе. В свое время там отпевали трех американских президентов. Кроме мировых лидеров, политика вспоминали его друзья и семья.

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Эмоциональным было выступление его дочери Меган, которая со слезами на глазах, заявила, что "Америке Джона Маккейна не нужно снова становиться великой, потому что она всегда была великой", сообщает Town & Country.

Эти слова она, вероятно, адресовала Дональлду Трампу, у которого были плохие отношения с сенатором.

Он был огнем, который ярко пылал. Некоторые люди, их было немного, презирали этот огонь за свет, который он бросал на них, за правду об их характере, которая становилась очевидной в том свете, но мой отец никогда не беспокоился о том, что они думали. И даже эти несколько человек все еще имеют возможность, пока они дышат, жить по примеру Джона Маккейна,

– сказала Дочь Сенатора.

"Америка Джона Маккейна – щедрая, гостеприимная и смелая. Она находчивая, уверенная, безопасная. Она выполняет свои обязанности. Она говорит спокойно, потому что она сильная. Америка не кичится, потому что ей это не нужно. Америке Джона Маккейна не нужно снова становиться великой, потому что она всегда была великой. Эта пламенная вера, эта доказанная преданность, эта неизменная любовь вела моего отца", – добавила Меган Маккейн.

Также на похороны прибыла 106-летняя мать сенатора Роберта Маккейн.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна.