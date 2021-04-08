Уже через неделю после капитуляции Японии в Берлине провели военный парад стран-победительниц. И, на первый взгляд, мало что указывало на внутреннее напряжение.

Но официальные лица на трибуне обдумывали сотни сценариев дальнейшего развития событий, новые границы и сферы влияния. Военные понимали, что появления новых горячих точек не избежать. Одной из таких стала Корея.

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Провозглашение Корейской Народно-Демократической Республики

Корейский полуостров с 29 августа 1910 года до 15 августа 1945 года находился в составе японской империи. Советские войска вошли на Корейский полуостров с Севера, американские – с Юга. Линия разграничения проходила по 38 параллели.

Под советским протекторатом провозгласили Корейскую Народно-Демократическую Республику. Ее возглавил комментерновский студент Ким Ир Сен.



Ким Ир Сен / Фото из книги "Первая годовщина освобождения Кореи"

По 38 параллели на юге страны образовалась Южно-Корейская Республика под крылом США. Потому со временем идеологическая разница между Югом и Севером становилась все отчетливее.

Ким Ир Сен просил Иосифа Сталина и Мао Дзедуна помочь ему захватить Юг. Сначала оба соседа ему отказывали. В Китае все еще продолжалась гражданская война. А Сталин боялся открыто цеплять Америку, не исключено, что и из-за разрушительной силы атомного оружия, которое все видели на примере Хиросимы и Нагасаки.

Все изменилось в 1949 году. Осенью Мао победил Чан Кайши. У Москвы же появилось собственное ядерное оружие. К тому же в начале 1950 года госсекретарь США Дин Ачесон не упомянул о Корее, рассказывая о системе глобальной обороны Соединенных Штатов.

Для коммунистов это означало, что Америка не будет бороться за влияние в корейском регионе. Более того, Штаты еще не отошли от шока из-за поражения Чан Кайши, после которого американским интересам в Китае пришел конец.

Начало конфликта в Корее

В 4:00 25 июня 1950 года под прикрытием артиллерии войска Корейской народной армии в составе 415 тысяч бойцов пересекли границу 38 параллели. В войсках были советские инструкторы и 150 подаренных Сталиным танков Т-34. Юг смог выставить на войну только 150 тысяч бойцов.

Уже к середине августа почти 90% территории Южной Кореи оказалось под контролем Корейской Народной Армии. Остатки американских войск, размещенных в Корее, оказались зажатыми в Пусанском мешке.

Конфликт в Корее стал первым экзаменом для новосозданной Организации Объединенных Наций. В ООН в то время доминировали неподконтрольные Советскому Союзу страны. Помня, как "советы" тормозят любые политические решения (как это было во время блокады коммунистами Берлина в 1948 году), западные страны в Корее решили без боя не сдаваться.

Известно, что 14 стран отправили свои подразделения в Корею в рамках военной миссии ООН. Почти 90% этих сил – были американские и южнокорейские войска. Вместе с ними служили бойцы из:

Франции;

Греции;

Турции;

Колумбии;

Эфиопии;

Бельгии;

Люксембурга.

В состав британских сил входили подразделения из:

Канады;

Австралии;

Новой Зеландии.

Через 2,5 месяца союзники начали контрнаступление. Американские морпехи высадились близ Инчхона. Одновременно с этим состоялся контрудар на юге из города Пусан. Войска Ким Ир Сена начали отходить. За 2 месяца устроенного на занятых территориях террора, коммунисты растеряли поддержку местного населения Юга, и земля "горела" у них под ногами.



Карта Корейской войны / Фото из Википедии

Американцы быстро перешли 38 параллель и двигались дальше на север. Угроза полного разгрома КНДР-овцев пробудила решимость у китайского союзника.

Для Мао Дзедуна соседняя Корея была естественной сферой своих интересов. И на сдерживание войск ООН весной 1951 года он бросил 300-тысячную группировку, которая усилила войска Ким Ир Сена. Вместе под своими флагами коммунисты выставили почти полмиллиона бойцов. Они быстро разбили первую линию обороны, которая состояла преимущественно из южнокорейской армии

В апреле на главной дороге, соединявшей Сеул с восточным побережьем, китайцы столкнулись с британцами. Батальоны – канадский и австралийский – узнали о начале китайского наступления от бегущих корейцев. На скорую руку началось обустройство огневых точек, на все – считанные часы.

Битва под Капхенгом – одно из крупнейших столкновений Корейской войны

Растянуть оборону через всю долину Капхенг было невозможно. Поэтому позиции разместили в виде цепи опорных пунктов, по роте солдат в каждом. На Западе – канадцы полка легкой пехоты принцессы Патриции. С востока их прикрывали "Кенгуру" – полк австралийской пехоты.

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Серия атак китайских добровольцев

Бой начался в сумерках 23 апреля. Фактически на спинах убегающих корейцев, к позициям австралийцев подошли китайские добровольцы. Начиная примерно с 21:30, китайцы совершили серию атак – через каждые 30 минут. Ночной воздух раз за разом разрезали резкие звуки свистков китайских командиров, которые давали сигналы к атаке.

"Когда одна волна падала под пулями, сразу появлялась новая. И так одна за другой. Это напоминало волну из людей и одновременно – никакой поддержки со стороны артиллерии. У нас выбора не было – мы были вынуждены бороться. У нас было гораздо больше солдат, чем у них", – рассказал участник битвы под Капхенгом Чанг Бу Тинг Алекс.

Проблемы начались с того, что европейцам трудно было отличить китайцев от корейских союзников. К счастью, рядом оказались "остатки" южнокорейских беглецов, которые помогали корректировать огонь.

Угроза открыть дорогу на Сеул

Позиции возле разрушенного войной городка Капхенг защищал правый фланг американской морской пехоты, которая на Западе держала удар основных сил китайской добровольческой армии. И если бы посыпался Капхенг – американцы не могли бы удержаться, да и угроза открыть дорогу на Сеул делала эти позиции "золотыми".



Где размещался Капхенг / Карта Enemy in the Mirror

Китайцам повезло. Координация между союзниками хромала на обе ноги. Первые атаки помогли отбить американские Шерманы. Хоть не могли 15 танков полноценно двигаться на пересеченной местности, но помогали пулеметным огнем, прижимали атаки коммунистов к земле.

Но танки вступили в бой без прикрытия пехоты и очень быстро сами превратились в мишени. Двое командиров танкового взвода поплатились жизнью. Американцам пришлось отойти. Ближе к полуночи китайцы окружили австралийцев и отрезали их от других сил.

"Самое главное для нас было в той битве – это стрелять. Заряжать и давать залпы до тех пор, пока не будет приказа остановиться. Мы били изо всех сил и не останавливались", – поделился участник битвы под Капхенгом Боб Хамонд Юра.

Но выбить "Кенгуру" с позиций снова и снова не удавалось. Атаки захлебывались под артиллерийским огнем. Полевые гаубицы новозеландской и американской артиллерии, которые стояли в 3 километрах от линии первого столкновения, прицельно клали снаряды по рядам наступающих орлов Мао.



Войска 10 организационного армейского корпуса Элмонда / Фото ВМС США

Участники сражения вспоминали о невысоких тактических навыках китайских войск. Они не шифровали свои команды в радиоэфире, пользовались трассирующими пулями, чтобы указать направление для очередной атаки, и таким образом поджигали собственные позиции, которые распознавала артиллерия союзников.

Их массовые "атаки в лоб" составляли идеальную цель. К тому же, артиллерия китайцев не могла вести прицельный огонь, что добавляло шансов выжить защитникам высот.

Австралийцы заставили отступить китайцев

На рассвете австралийцы совершили несколько контратак, чем застали китайцев врасплох и заставили их отступить. При дневном свете и канадцы, и австралийцы сполна смогли использовать преимущества, которые предоставляло расположение огневых точек на возвышениях.

Китайцы на долине не имели где укрыться, и единственной защитой было отсиживание в высоких зарослях. Среди минусов – позиции австралийцев были окружены. Они оказались на 4 километра за линией фронта на территориях, контролируемых китайцами.

Появление американских союзников в небе

Появление в небе американцев предвещало перемены к лучшему. С воздуха союзники должны были прикрывать и ротацию австралийцев. На следующий день они начали пробиваться из окружения на юг. Кроме самолетов, артиллерия новозеландцев сдерживала своим огнем преследователей. Снаряды били в 50 метрах от своих.

Это заставило китайцев остановиться. "Кенгуру" удачно перегруппировались. На календаре было 25 апреля – Анзак Дэй – праздник австралийских вооруженных сил.

Справка. День АНЗАК (Australian and New Zealand Army Corps) – национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии. На официальном уровне его начали отмечать с 1916 года (в Новой Зеландии – с 1920 года). Относительно празднования Дня АНЗАК до сих пор происходят споры. В Австралию запрещается ввозить товары, в названии которых есть слово "Anzac".

Главный удар обрушился на канадцев

На исходе второго дня битвы китайская 118 армия, стерев зубы об австралийцев, начала прорыв в другом месте. Теперь главный удар обрушился на канадцев.

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"Когда они пошли в наступление, то кричали, пытаясь напугать нас. Они окружали со всех сторон по 30 – 50 человек. У всех ППШ (пистолет-пулемет – 24 канал) в руках, а у нас – по винтовке образца 1914 года, однострельной", – отметил участник битвы под Капхенгом Хаб Грей Фарид.

Канадцы сначала подпускали китайцев на минимальное расстояние, а дальше изо всех сил лупили из пулеметов и минометов. В какой-то момент им удалось "вклиниться" между позициями канадской легкой пехоты.

Но когда кольцо окружения замкнулось, и отбиваться дальше могло означать либо смерть, либо плен – у командира "кленовых" Джона Миллса не было другого выхода, как вызвать огонь на себя.

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Свинцовая гроза заставила коммунистов снова отойти. Но к утру 25 апреля китайцы отрезали канадцев от других сил. Снабжение им пришлось сбрасывать с воздуха. Наступление коммунистов в этот день уже было существенно слабее.

Одна из дивизий Добровольческой китайской армии была истощена. Ее бойцам не хватало ни оружия, ни патронов. В битве за Капхенг моральный дух китайцев был настолько подавлен, что пленные не хотели бежать к своим командирам.

Подмога для изолированных канадцев и австралийцев

Дальнейшее продвижение китайцев остановилось. Их обозы отстали и были далеко позади. Войска – истощены и обескровлены. А на рассвете 26 апреля к изолированным канадцам и австралийцам подошла подмога.

Американские рейнджеры и авиация расставили все точки над "і". Китайская добровольческая армия с тяжелыми потерями отошла. Сеул спасли.

В результате битвы под Капхенгом совокупные потери австралийцев, канадцев, американцев и новозеландцев составляли 49 человек погибшими и 99 ранеными. Добровольческая армия Китая за 3 дня боев потеряла больше тысячи человек.

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Впоследствии выяснилось, что 2 батальона канадцев и австралийцев удерживали в течение двух дней гораздо более сильного врага – 118 добровольческая армия Китая на этом участке фронта насчитала к тому времени до 10 тысяч бойцов.

Австралийцы, канадцы и новозеландцы, выстояв под ударами китайцев, не допустили окружения 1 американского корпуса. Если бы это случилось – Великое китайское весеннее наступление ничего бы не сдержало, и кто знает, где бы пролегала новая граница между Кореями. Битва за Капхенг до ныне остается главным событием для канадских, австралийских и новозеландских вооруженных сил во время Корейской войны.