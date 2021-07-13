Трагедія трапилася 12 липня. Затриманому військовослужбовцю вручили повідомлення про підозру за статтею умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

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Вину чоловік не визнав. Пояснював, що злочин скоїв випадково, з необережності.

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Спеціалізована прокуратура повідомила, що до суду подали клопотання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також тривають слідчі дії, щоб встановити всі обставини інциденту.

Правоохоронці перевіряють, чи був причетний військовослужбовець до інших тяжких злочинів. Триває досудове розслідування.

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