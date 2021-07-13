Трагедія трапилася 12 липня. Затриманому військовослужбовцю вручили повідомлення про підозру за статтею умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
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Вину чоловік не визнав. Пояснював, що злочин скоїв випадково, з необережності.
Що загрожує стрільцю
Спеціалізована прокуратура повідомила, що до суду подали клопотання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також тривають слідчі дії, щоб встановити всі обставини інциденту.
Правоохоронці перевіряють, чи був причетний військовослужбовець до інших тяжких злочинів. Триває досудове розслідування.
Трагедія у Новоград-Волинському: що відомо
- Дитина отримала поранення у свому домі. Військовий гостював і вирішив похизуватися зброєю.
- Чоловік відвіз пораненого хлопчика до лікарні на власному авто. Доводив, що поранення той отримав в іншому місці.
- Ймовірно, що обвинувачений був полковником головного розвідуправління.
- У хлопчика прострелений хребет, шлунок та селезінка.