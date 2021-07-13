Спершу правоохоронці повідомили, що хлопчика поранили під час прогулянки біля річки. Однак згодом поліцейські встановили: дитину поранили у батьківському домі.

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Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють деталі інциденту.

Деталі інциденту

У лікарню хлопчика привіз знайомий його батьків – 43-річний киянин.

Дитину відразу госпіталізували до реанімаційного відділення.

На місці злочину – у домі постраждалого хлопчика – правоохоронці вилучили кулю калібром 9 міліметрів, а також – інші речові докази.

За даними правоохоронців, дитину поранив військовослужбовець з Києва. Напередодні він прибув у Новоград-Волинський.

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