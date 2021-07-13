Сначала правоохранители сообщили, что мальчика ранили во время прогулки возле реки. Однако впоследствии полицейские установили: ребенка ранили в родительском доме.

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Сейчас правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают детали инцидента.

Детали инцидента

В больницу мальчика привез знакомый его родителей – 43-летний киевлянин.

Ребенка сразу госпитализировали в реанимационное отделение.

На месте преступления – в доме пострадавшего мальчика – правоохранители изъяли пулю калибром 9 миллиметров, а также другие вещественные доказательства.

По данным правоохранителей, ребенка ранил военнослужащий из Киева. Накануне он прибыл в Новоград-Волынский.

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