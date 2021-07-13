Трагедия произошла 12 июля. Задержанному военнослужащему вручили уведомление о подозрении по статье умышленного причинения тяжких телесных повреждений.

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Вину мужчина не признал. Объяснял, что преступление совершил случайно, по неосторожности.

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Специализированная прокуратура сообщила, что в суд подали ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Правоохранители проверяют, был ли причастен военнослужащий к другим тяжким преступлениям. Продолжается досудебное расследование.

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