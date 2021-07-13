Так, ребенка подстрелили в родительском доме. Инцидент произошел в Новограде-Волынском.
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Рядом были еще дети
Выяснили, что в доме были еще дети. В тот момент возле мальчика стоял его брат-близнец.
Начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник рассказал, что в доме распивали алкоголь. Товарищ отца неосторожно обращался с оружием.
Военный сам отвез раненого в больницу
Мужчина на собственном авто отвез раненого ребенка в больницу. Он изначально утверждал, что мальчика подстрелили у реки. Однако правоохранители начали проводить обыски.
В машине военного нашли целый арсенал оружия:
- 2 автомата Калашникова,
- 1 пистолет "Форд"-17,
- около 100 боеприпасов,
- 3 РПГ-26 и 2 РПГ-22,
- мины.
Что известно о военном
Вероятно, военный был полковником главного разведуправления. В полиции эту информацию не подтвердили, однако и не опровергли.
Мужчину задержали и объявили подозрение.
Что с ребенком
У ребенка – простреленный позвоночник, желудок и селезенка. Мальчика должны санавиацией переправить в столичный "Охматдет". Сейчас решают организационные вопросы.