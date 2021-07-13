Так, дитину підстрелили у батьківському домі. Інцидент стався у Новограді-Волинському.

До теми Прострелений хребет і шлунок: у Житомирі рятують 9-річного хлопчика, якого поранив військовий

Поруч були ще діти

З'ясували, що у будинку були ще діти. У той момент біля хлопчика стояв його брат-близнюк.

Начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник розповів, що в будинку розпивали алкоголь. Товариш батька необережно поводився зі зброєю.

Військовий сам відвіз пораненого до лікарні

Чоловік на власному авто відвіз поранену дитину до лікарні. Він спочатку стверджував, що хлопчика підстрелили біля річки. Однак правоохоронці почали проводити обшуки.

У машині військового знайшли цілий арсенал зброї: 2 автомати Калашнікова,

1 пістолет "Форд"-17,

близько 100 боєприпасів,

3 РПГ-26 та 2 РПГ-22,

міни. Що відомо про військового Ймовірно, військовий був полковником головного розвідуправління. У поліції цю інформацію не підтвердили, однак і не спростували.

Чоловіка затримали та оголосили підозру.

Що з дитиною

У дитини – прострелений хребет, шлунок та селезінка. ХлопЧика мають санавіацією переправити до столичного "Охматдиту". Зараз вирішують організаційні питання.