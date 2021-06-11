Як пояснили у Генпрокуратурі, вісьмох колаборантів звинувачують одразу за декількома справами.

Важливо 12 років позбавлення волі за держзраду: засудили суддю окупаційної влади Росії в Криму

Їх звинувачують у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створенні злочинної організації, захоплення державної влади та держзраді. Мовиться про:

Сергія Аксьонова,

Володимира Константинова,

Наталію Поклонську,

Юрія Дойникова,

Сергія Абісова,

Віктора Мельниченка,

Сергія Шахова,

Рустама Темиргалієва.

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Усі вони зараз отримали високі посади в окупованому Росією Криму. Саме у такий спосіб Кремль віддячив їм за допомогу в окупації.

Що встановило слідство

Як пояснили в Офісі генпрокурора, під час досудового розслідування встановлено, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого – березня 2014 року, перебуваючи на території Криму та міста Севастополя, створили злочинну організацію.

Їхня мета – насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова,

– зазначили в ОГ.

Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт скерують до суду.