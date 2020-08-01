Як Аксьонов допомагав "ДНР" захоплювати Донбас: шокуючі деталі
Сергій Аксьонов допомагав в окупації Донбасу у 2014 році. Доказом цього є телефонні переговори, перехоплені Міжнародною слідчою групою під час розслідування справи збитого "Боїнга" рейсу MH17. Аксьонов нібито координував перекидання бойовиків на Схід України. Також він постачав озброєння підрозділу Ігоря Гіркіна. А ще цікавим є те, що саме Аксьонову мало доповідати угруповання "ДНР".
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
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Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.