Сергій Аксьонов допомагав в окупації Донбасу у 2014 році. Доказом цього є телефонні переговори, перехоплені Міжнародною слідчою групою під час розслідування справи збитого "Боїнга" рейсу MH17. Аксьонов нібито координував перекидання бойовиків на Схід України. Також він постачав озброєння підрозділу Ігоря Гіркіна. А ще цікавим є те, що саме Аксьонову мало доповідати угруповання "ДНР".