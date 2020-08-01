Как Аксенов помогал "ДНР" захватывать Донбасс: шокирующие детали
Сергей Аксенов помогал в оккупации Донбасса в 2014 году. Доказательством являются телефонные переговоры, перехваченные Международной следственной группой при расследовании дела сбитого "Боинга" рейса MH17. Аксенов якобы координировал переброс боевиков на восток Украины. Также поставлял вооружение подразделению Игоря Гиркина. Интересно, что именно Аксенову должны были докладывать группировки "ДНР".
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
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Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.