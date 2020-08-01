Сергей Аксенов помогал в оккупации Донбасса в 2014 году. Доказательством являются телефонные переговоры, перехваченные Международной следственной группой при расследовании дела сбитого "Боинга" рейса MH17. Аксенов якобы координировал переброс боевиков на восток Украины. Также поставлял вооружение подразделению Игоря Гиркина. Интересно, что именно Аксенову должны были докладывать группировки "ДНР".