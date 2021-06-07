Так звана "прокурорка" Криму Поклонська відреагувала на форму збірної України у своєму телеграм-каналі. До речі, на формі зображена повна карта України, включно з тимчасово окупованим Росією Кримом.
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Поклонська зробила зухвалу заяву щодо Криму
"Якщо футболісти в Україні вирішили ганяти м'яч в майках з нашим півостровом, то пропоную спільний матч в Криму з нашими командами, якщо вже вони так сумують за нами – кримчанами", – цинічно написала Поклонська.
Поклонська також додала, що нібито "є така прикмета: на кримчан посягнеш – своє втратиш". Однак, варто відзначити, що після окупації Криму країни регулярно впроваджують санкції проти Росії. Так, тільки 15 квітня 2021 року США ввели санкції проти Росії. Тоді в Білому домі заявили, що засуджують ескалацію Росії на кордоні з Україною і репресії, до яких Росія вдається в окупованому Криму.
Відтак у партнерстві з ЄС, Великобританією, Австралією та Канадою санкціонують 8 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з постійною окупацією та репресіями Росії в Криму. Діяльність Росії біля кордонів з Україною США назвали "односторонньою провокацією".
Тоді США заявили, що трансатлантичне співтовариство підтримує Україну проти односторонніх російських провокацій вздовж лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму та вздовж кордонів України. Білий дім тоді закликав негайного припинити Росію накопичувати війська та вести агресивну риторику.
Нова форма збірної України: коротко
- 6 червня Україна представила нову форму збірної України. На футболках українських гравців зобразили контури карти України та гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!".
- В УЄФА заявили, що футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил щодо екіпіровки.
- Дизайн викликав лють у представників Росії. Зокрема, депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв закликав заборонити нову форму української збірної.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ображати наші національні символи не дозволять нікому.