У чотирьох округах кримчани обирають ще й депутатів до органів місцевої влади. Крим перед так званими виборами – це вивіска нових політичних облич. Так звані "герої кримської весни" 2014 року здали позиції.

Зверніть увагу В окупованому Криму скасували заняття в школах через вибори в Держдуму

Наприклад, ще у березні колаборантка Наталія Поклонська планувала балотуватись до Держдуми, але навіть високі рейтинги не допомогли – "Єдина Росія" не виставила її кандидатуру.

Також поза "великою політикою" так званий народний мер Севастополя Олексій Чалий. Ще у 2014 році він сидів поруч із Володимиром Путіним за одним столом, проте наразі в Держдуму навіть не висувається.

Олександра Франчетті затримали в аеропорту

Чехія за поданням України 12 вересня затримала в аеропорту громадянина Росії Олександра Франчетті. Він причетний до так званої "кримської весни". 20 років росіянин жив у Чехії та змінив прізвище на італійське. Ордер на арешт Франчетті Україна видала ще у 2020 році, його звинувачують за статтею Кримінального кодексу щодо участі у незаконних збройних формуваннях.

Справа Єсипенка

На новому засіданні у справі фрилансера "Радіо.Свободи" Владислава Єсипенка заслухали свідків обвинувачення. Ними були оперативний співробітник ФСБ Антон Грищенко та двоє понятих, які брали участь в огляді авто Єсипенка, коли там нібито знайшли гранату.

До теми Затриманий окупантами журналіст Єсипенко знепритомнів дорогою зі суду в СІЗО

У Ялті поцупили портрети представників окупаційної влади

У Ялті поцупили портрети Сергія Аксьонова та Володимира Константинова – представників окупаційної влади Криму. Вони висіли на ялтинській набережній, де відкрили виставку, присвячену "досягненням Криму" за 7 років. Про це на своєму ютуб-каналі заявив журналіст та громадський діяч Сергій Сардико.

Повний випуск програми "Крим.Реалії": дивіться відео