Про інцидент виданню розповіла дружина журналіста Катерина Єсипенко. Її чоловік повідомив про інцидент, який трапився 6 липня, у листі до неї.

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Затриманий окупантами Єсипенко знепритомнів

Чоловік зазначив, що склалося відчуття, що поїздка в суд була частиною "уработки" його системою.

Транспортування до будівлі суду виконують на автомобілі УАЗ. Посадили в металевий ящик з дверним прорізом 130 на 70 без вентиляції. На зворотному шляху через спеку і відсутність кисню я "відключився" – втратив свідомість,

– заявив Єсипенко.

Він понад 2 години сидів в таких умовах, просив конвойного прочинити двері, той відповів, що інструкція забороняє таке.

Через це журналіст написав заяву

За словами Єсипенка, наступного дня він написав заяву на ім'я начальника СІЗО і судді. У ній йшлося, що через страх за своє життя та здоров'я, він надалі відмовляється бути етапованим у цьому транспорті.

"Перед заїздом у СІЗО буває декілька етапних авто, які чекають на свою чергу заїхати на територію СІЗО по 5 – 6 годин на спеці. Перебувати в такій машині в ящику так довго – це реально ще одне катування", – написав журналіст.

Він додав, що у будівлі суду арештанти перебувають у металевих боксах 2 на 2 метри з тьмяним освітленням, цвіллю на стінах, павутиною і сміттям. "Російська система "правосуддя", що знищує людей", – підсумував в'язень Кремля.

Російські силові органи наразі не коментували ситуацію.

До слова, так званий суд окупантів у Сімферополі продовжить розгляд справи Єсипенка 15 липня

Справа окупантів проти Єсипенка: що відомо