На сполох забила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала міжнародну спільноту негайно відреагувати на судилище.

Важливо Одягли на вуха дроти з петлями й пустили струм, – Єсипенко про тортури ФСБ

Денісова попросила посилити тиск на Росію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

Прошу міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, аби не допустити порушень прав громадянина України Владислава Єсипенка,

– підкреслила омбудсмен з прав людини.

У чому звинувачують журналіста

Раніше окупанти затримали Єсипенка за підозрою в незаконному виготовленні вибухових речовин та пристроїв, а також – в їхньому перероблюванні й ремонті. Згодом до цих звинувачень додалися ще й закиди у незаконному придбанні та передачі зброї.

Справа проти Єсипенка в Криму