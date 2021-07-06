На сполох забила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала міжнародну спільноту негайно відреагувати на судилище.
Важливо Одягли на вуха дроти з петлями й пустили струм, – Єсипенко про тортури ФСБ
Денісова попросила посилити тиск на Росію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.
Прошу міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, аби не допустити порушень прав громадянина України Владислава Єсипенка,
– підкреслила омбудсмен з прав людини.
У чому звинувачують журналіста
Раніше окупанти затримали Єсипенка за підозрою в незаконному виготовленні вибухових речовин та пристроїв, а також – в їхньому перероблюванні й ремонті. Згодом до цих звинувачень додалися ще й закиди у незаконному придбанні та передачі зброї.
Справа проти Єсипенка в Криму
- Журналіста Владислава Єсипенка затримали в березні 2021 року у Криму. У його автомобілі співробітники ФСБ Росії нібито знайшли вибухівку, яку він "створив самостійно".
- Єсипенка звинувачують також у тому, що він працював на українську розвідку.