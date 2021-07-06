Тревогу забила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она призвала международное сообщество немедленно отреагировать на судилище.
Важно Надели на уши провода с петлями и пустили ток, – Есипенко о пытках ФСБ
Денисова попросила усилить давление на Россию для защиты прав граждан, которые остались проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.
Прошу международные организации и правозащитные институты делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав гражданина Украины Владислава Есипенко,
– подчеркнула омбудсмен по правам человека.
В чем обвиняют журналиста
Ранее оккупанты задержали Есипенко по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а также – в их перерабатывании и ремонте. Впоследствии к этим обвинениям добавились еще и обвинения в незаконном приобретении и передаче оружия.
Дело против Есипенко в Крыму
- Журналиста Владислава Есипенко задержали в марте 2021 года в Крыму. В его автомобиле сотрудники ФСБ России якобы нашли взрывчатку, которую он "создал самостоятельно".
- Есипенко обвиняют также в том, что он работал на украинскую разведку.