Есипенко отметил, что его задержали на следующий день после того, как он снимал акцию возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

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Задержание украинца российской ФСБ

Журналист ехал 10 марта 2021 года с южного побережья в Симферополь. После села Перевальное его остановил сотрудник ГАИ, после этого на место прибыли представители ФСБ.

Положили на землю. Потом подняли, начали обыск авто. Я возмущался. Говорил, что ФСБ "неуклюже" работает, что и у них будет черная полоса... Но, когда увидел подброшенную гранату в салоне, понял, что черная полоса, кажется, началась у меня,

– вспомнил Есипенко.

Он отметил, что его заставляли подписывать протоколы обыска. Когда журналист отказывался это делать, представитель ФСБ угрожал, что они поедут в другое место, "где он подпишет все, что скажут".

Далее украинца посадили в бус, надели черные очки и наушники. В полной неизвестности ехали примерно час. "В какой-то момент удалось поднять очки, и я увидел дорожный знак: "Севастополь – 46 километров", – добавил Есипенко. После того, как бус остановился, мужчина понял, что они приехали в Бахчисарай.

Застенок в подвале

После этого его завели в подвал здания и молча начали раздевать.

Сопротивлялся. Но поскольку их было четверо, а я в наручниках, не помогло. Повалили на пол, надели на уши провода с петлями и пустили ток. Боль была невыносимой,

– рассказал журналист.

Его спрашивали о цели приезда в Крым, просили рассказать о якобы сотрудничестве с украинскими спецслужбами и шпионаже. Если ответ на какой-то из вопросов их не устраивал, на мужчину снова надевали провода и пускали ток. Есипенко также предлагали перейти на сторону России – мол, там больше платят.

После этого журналиста снова пытали током, далее – "проверяли на детекторе лжи" и заставляли говорить на камеру, что он – "шпион и выполнял задания СБУ".

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