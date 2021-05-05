Журналисту Есипенко в оккупированном Крыму предъявили новые обвинения
Журналисту издания "Радио Свобода" Владиславу Есипенко добавили новые обвинения. Ранее его незаконно арестовали в оккупированном Крыму.
Источник:Крымская правозащитная группа
Теперь его обвиняют в незаконном приобретении и передаче оружия. Соответствующую информацию сообщила жена журналиста Екатерина.
Обратите внимание Пытали, раздев догола, – жена задержанного оккупантами журналиста заявила о пытках
По ее словам, ранее Есипенко обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а также – в их переделывании и ремонте (223, 1 статьи уголовного кодекса России).
В то же время сейчас к обвинениям добавили незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов (222 статья Уголовного кодекса России).
Екатерина Есипенко рассказала о пытках над мужем
Екатерина Есипенко рассказала, что над ее мужем жестоко издевались: раздевали догола, били электрическим током в разные части тела. Также мужчину заставили дать ложные показания и не впускали к нему адвоката.
Коротко о задержании журналиста Есипенко
- Журналиста Владислава Есипенко задержали в марте 2021 года в Крыму.
- В его автомобиле сотрудники Федеральной службы безопасности России якобы нашли взрывчатку, которую он создал самостоятельно.
- Есипенко обвиняют в том, что он работал на украинскую разведку.
- Стало известно об издевательствах над журналистом: на его голову надевали пакет и не давали возможности дышать.
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