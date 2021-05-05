Журналисту издания "Радио Свобода" Владиславу Есипенко добавили новые обвинения. Ранее его незаконно арестовали в оккупированном Крыму.

Теперь его обвиняют в незаконном приобретении и передаче оружия. Соответствующую информацию сообщила жена журналиста Екатерина.

Обратите внимание Пытали, раздев догола, – жена задержанного оккупантами журналиста заявила о пытках

По ее словам, ранее Есипенко обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а также – в их переделывании и ремонте (223, 1 статьи уголовного кодекса России).

В то же время сейчас к обвинениям добавили незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов (222 статья Уголовного кодекса России).

Екатерина Есипенко рассказала о пытках над мужем

Екатерина Есипенко рассказала, что над ее мужем жестоко издевались: раздевали догола, били электрическим током в разные части тела. Также мужчину заставили дать ложные показания и не впускали к нему адвоката.

Напомним! Ранее сообщалось, что арест Есипенко продлили до 11 июля 2021 года.

Коротко о задержании журналиста Есипенко