Журналісту видання "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку додали нові обвинувачення. Раніше його незаконно арештували в окупованому Криму.

Тепер його звинувачують у незаконному придбанні та передачі зброї. Відповідну інформацію повідомила дружина журналіста Катерина.

Зверніть увагу Катували, роздягнувши догола, – дружина затриманого окупантами журналіста заявила про тортури

За її словами, раніше Єсипенка звинувачували в незаконному виготовленні вибухових речовин та пристроїв, а також – в їхньому перероблюванні і ремонті (223,1 статті кримінального кодексу Росії).

Водночас зараз до звинувачень додали незаконні придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основні частини та боєприпаси (222 стаття кримінального кодексу Росії).

Катерина Єсипенко розповіла про тортури над чоловіком

Катерина Єсипенко розповіла, що з її чоловіка жорстоко знущалися: роздягали догола, били електричним струмом в різні частини тіла. Також чоловіка змусили дати неправдиві покази і не впускали до нього адвоката.

Нагадаємо! Раніше повідомлялось, що арешт Єсипенку продовжили до 11 липня 2021 року.

Коротко про затримання журналіста Єсипенка